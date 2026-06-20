منابع می‌گویند آمریکا و قطر در حال بررسی سازوکاری برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در قبال مصارف بشردوستانه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وال استریت ژورنال، در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که آمریکا در حال همکاری با قطر بر روی سازوکاری است که می‌تواند میلیارد‌ها دلار از اموال بلوکه شده ایران را برای مصارف بشردوستانه در دسترس قرار دهد.

به گزارش وال استریت ژورنال، این طرح که هنوز در حال بررسی است و نیاز به تأیید ایران دارد، در ابتدا دسترسی به ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که در قطر نگهداری می‌شود را فراهم می‌کند.

در این گزارش آمده که طبق طرح پیشنهادی، قطر اجازه خرید مواد غذایی، دارو و سایر کالا‌های بشردوستانه سفارش داده شده توسط بانک مرکزی ایران را با استفاده از اموال بلوکه شده کشورمان می‌دهد.

گفته شده این سازوکار می‌تواند به عنوان الگویی برای مدیریت سایر ذخایر ارزی مسدود شده ایران در کشور‌هایی از جمله چین، هند، عراق و قطر عمل کند.

این گزارش به نقل از یک مقام آمریکایی بیان می‌کند که این وجوه تا زمانی که ایران به طور مؤثر در مذاکرات جاری مشارکت کند، در دسترس خواهند بود.

صنم وکیل، مدیر بخش خاورمیانه در اندیشکده چتم هاوس، به وال استریت ژورنال گفت که حتی آزادسازی محدود دارایی‌ها هم به عنوان شریان‌های اقتصادی و هم به عنوان سیگنال‌های سیاسی برای کاهش تنش عمل خواهد کرد.

طبق این گزارش، این ترتیبات جدا از درآمدی خواهد بود که انتظار می‌رود ایران از فروش نفت به دست آورد.

در این گزارش آمده است که بحث‌ها در مورد این سازوکار، در اواخر ماه مه و در جریان مذاکرات دوحه با حضور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و سایر مقامات ایرانی آغاز شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اموال بلوکه شده ، ایران و قطر ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۳۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تنگه بسته بماند سپس عوارض گرفته شود
رفع تحریم دست ترامپ نیست پس لنگ آن نشوید عوارض نقد تنگه گرفته شود
۴
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
اموال ایران است هزینه حقوق بشری دیگر چه صیغه ای هست
۴
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سیاست نفت در برابر غذا دوره صدام در حال شکل گیری است
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
پیگیر بانک ملی باشید .
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
پولی که قرار نیست برا ملت باشه می خوام ازاد نشه
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
شک ندارم بجای پول میخوان کالاهای بنجل و بدرد نخور و تاریخ گذشته و به تمام معنا آشغال تحویل بدن.... اگه واقعا به فکر مردم و ملت هستید بهتره فقط پول نقد بگیرید نه کالا.
۵
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۲:۴۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
آره وایستا تا پول نقد رو بدن به تو. کالا ک بهتره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
معادل طلب مان ریال ایران
یا روبل روسیه
یا یوان چین
بقیه ارزها برای ما اعتبار ندارند.
دلار نمیخوایم چون ارزش و اعتباری برای ما ندارد.
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
این دولت همان دولت روحانی هست
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۲۱:۱۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام
تا به مرز برنگشته تنگه رو باز نکنید دوستان .قاطع بشید تا جدی گرفته بشید .
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
6 میلیارد دلار سهم هر ایرانی حدود ۱۲ میلیون تومان میشه
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
دوستان و بزرگواران دقت کنید در متن خبر آمده است که در حال بررسی راهکارهای عملی جهت دسترسی ایران به پول خودمان برای مصارف بشردوستانه هستند. یعنی باز هم همه چیز نسیه و مشروط
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
اینها فقط و فقط نتیجه انتخاب آدم نامناسب برای پستهای مهم اجرایی کشوره
Iran (Islamic Republic of)
mroops
۲۰:۳۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
یعنی از این حقارت بیشتر نداریم ...
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
فقط باید بزنید توی سرشان تا خودشان با سرعت نور حق شما را بدهند.
۶
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
نفت در برابر غذا
۱
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۰:۰۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تا اسراییل به طور کامل از لبنان خارج نشود،تنگه ی هرمز باید
بسته بماند.
۸
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مگه لبنان جزو کشور ماس
۱۲
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