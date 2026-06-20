باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وال استریت ژورنال، در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که آمریکا در حال همکاری با قطر بر روی سازوکاری است که میتواند میلیاردها دلار از اموال بلوکه شده ایران را برای مصارف بشردوستانه در دسترس قرار دهد.
به گزارش وال استریت ژورنال، این طرح که هنوز در حال بررسی است و نیاز به تأیید ایران دارد، در ابتدا دسترسی به ۶ میلیارد دلار از داراییهای ایران که در قطر نگهداری میشود را فراهم میکند.
در این گزارش آمده که طبق طرح پیشنهادی، قطر اجازه خرید مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای بشردوستانه سفارش داده شده توسط بانک مرکزی ایران را با استفاده از اموال بلوکه شده کشورمان میدهد.
گفته شده این سازوکار میتواند به عنوان الگویی برای مدیریت سایر ذخایر ارزی مسدود شده ایران در کشورهایی از جمله چین، هند، عراق و قطر عمل کند.
این گزارش به نقل از یک مقام آمریکایی بیان میکند که این وجوه تا زمانی که ایران به طور مؤثر در مذاکرات جاری مشارکت کند، در دسترس خواهند بود.
صنم وکیل، مدیر بخش خاورمیانه در اندیشکده چتم هاوس، به وال استریت ژورنال گفت که حتی آزادسازی محدود داراییها هم به عنوان شریانهای اقتصادی و هم به عنوان سیگنالهای سیاسی برای کاهش تنش عمل خواهد کرد.
طبق این گزارش، این ترتیبات جدا از درآمدی خواهد بود که انتظار میرود ایران از فروش نفت به دست آورد.
در این گزارش آمده است که بحثها در مورد این سازوکار، در اواخر ماه مه و در جریان مذاکرات دوحه با حضور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و سایر مقامات ایرانی آغاز شد.
منبع: آناتولی