در جلسه ساماندهی واحدهای فروش دخانیات،فروش هرگونه مواد دخانی در شعاع ۳۰۰ متری مراکز آموزشی و ۱۰۰ متری مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی قم ممنوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-فروش هرگونه مواد دخانی در شعاع ۳۰۰ متری مراکز آموزشی و ۱۰۰ متری مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی قم ممنوع شد و واحدهای مستقر در این محدوده‌ها ملزم به جابه‌جایی یا تعطیلی خواهند بود.

 این تصمیم در جلسه ساماندهی واحدهای فروش دخانیات همجوار مراکز آموزشی و فرهنگی قم با هدف صیانت از سلامت عمومی به‌ویژه دانش‌آموزان اتخاذ شد.

طرح تشدید کنترل و پایش واحدهای عرضه‌ کننده مواد دخانی در قم نیز با محوریت پلیس و دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود.

برخورد قاطع با فروشندگان متخلف

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در این جلسه ، با اشاره به صدور دستورات قضایی برای اجرای این طرح گفت: کنترل و پایش واحدهای فروش دخانیات با اخذ دستور از مقام قضایی در دستور کار قرار گرفته و فروش هرگونه مواد دخانی در محدوده تعیین‌شده پیرامون مراکز آموزشی ممنوع است.

سرهنگ محمد دهقانی افزود: محیط فعالیت این واحدها نباید به‌گونه‌ای باشد که احساس امنیت برای فروش مواد مخدر، سیگارهای الکترونیکی، ویپ و اقلام مشابه ایجاد کند.

وی همچنین خواستار اطلاع‌رسانی اداره اماکن درباره مراحل و نحوه برخورد قضایی و پلمب واحدهای متخلف شد.

توقیف خودروهای قاچاق‌بر و کشف سیگار غیرمجاز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم نیز در این جلسه از توقیف ۲ دستگاه خودروی حامل سیگار قاچاق در روزهای اخیر خبر داد و گفت: مبادی ورودی این محموله‌ها عمدتاً از بنادر دبی و بندر خصب عمان بوده است.

سرهنگ علی تیموری افزود: تیم‌های مشترک نظارتی بصورت روزانه در حال رصد بازار هستند و از ابتدای سال تاکنون، سیگار قاچاق از ۱۰۴ واحد عرضه‌کننده کشف و توقیف شده‌است.

تشدید نظارت اماکن و ممنوعیت‌های جدید

رئیس پلیس اماکن استان قم در این جلسه، با اشاره به اجرای قاطع‌تر ضوابط قانونی اظهار کرد: پلیس اماکن با تمام ظرفیت در حال اجرای طرح است و برخی الزامات با هدف پیشگیری از تخلفات تشدید شده‌است.

سرهنگ حسن فرامرزی افزود: تبلیغ و فروش نخی مواد دخانی به تمام گروه های سنی و سیگار به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و برخورد قانونی با متخلفان صورت می‌گیرد.

وی گفت: همچنین پیشنهاد شده‌است واحدهای سوپرمارکتی دارای چند پروانه فعالیت، به تک‌پروانه‌ای تبدیل شوند تا امکان نظارت مؤثرتر فراهم گردد.

ممنوعیت فروش در سوپرمارکت‌ها و کافه‌ها

نائب‌رئیس اتاق اصناف قم نیز در این جلسه اعلام کرد: فروش مواد دخانی در سوپرمارکت‌ها و کافه‌ها ممنوع شده و با همکاری پلیس اماکن، رصد و پایش برای برخورد قضایی و جمع‌آوری واحدهای متخلف در حال انجام است.

محمد آقا میرحسینی افزود: صدور پروانه کسب فروشندگان مواد دخانی طبق مقررات انجام می‌شود و به‌دلیل محدودیت‌های قانونی، امکان صدور مجوز خارج از ضوابط وجود ندارد.

به گفته وی، تمامی واحدهای واقع در شعاع ۳۰۰ متری مراکز آموزشی و ۱۰۰ متری مراکز فرهنگی، ورزشی، مذهبی و مساجد شناسایی و اخطارهای لازم به آن‌ها ابلاغ و در صورت عدم جابه‌جایی، پلمب خواهند شد.

مهلت ۲ ساله برای جابه‌جایی واحدها

نماینده اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز اعلام کرد: طبق مصوبه شورای تأمین، محدوده ممنوعیت فروش دخانیات از ۱۰۰ متر به ۳۰۰ متر افزایش یافته‌است.

علی سخنور گفت: واحدهایی که پروانه کسب آنها در این محدوده قرار دارد، حداکثر طی ۲ سال باید به مکان دیگری منتقل گردد. در غیر این صورت، پروانه فعالیت آنها تمدید نخواهد شد و در نهایت مشمول جمع‌آوری می‌شوند.

هشدار تعزیرات به شرکت‌های تولید و توزیع

معاون اداره‌کل تعزیرات حکومتی قم نیز در این جلسه، تأکید کرد: به شرکت‌های تولید و توزیع مواد دخانی اعلام شده‌است هرگونه فروش و توزیع به واحدهای فاقد پروانه کسب ممنوع بوده و در صورت تخلف، با شرکت‌های متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

منبع: اتاق اصناف قم 

برچسب ها: فروش دخانیات ، مواد دخانی
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