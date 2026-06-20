نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت گفت که حج امسال دستاورد‌های ارزشمندی برای نظام اسلامی ایران و جهان اسلام به همراه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در سفر به قم  در دیدار با نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در ایران با اشاره به شرایط خاص و حساس برگزاری حج امسال، اظهار داشت: با فضل الهی و عنایات به ضیوف الرحمان، مناسک حج در فضایی معنوی، آرام و منظم و با تمام ویژگی‌های سال‌های قبل برگزار شد و زائران جمهوری اسلامی ایران در طول این سفر معنوی، مورد احترام و استقبال مسلمانان کشور‌های مختلف قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه حج امسال دستاورد‌های ارزشمندی برای نظام اسلامی ایران و جهان اسلام به همراه داشت، افزود: حضور شایسته و منظم زائران ایرانی، زمینه‌ساز تقویت عزت، اعتبار و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌های مسلمان شد.

وی همچنین گفت: حجاج کشورمان از فراهم شدن فرصت تشرف به سرزمین وحی و انجام مناسک حج، ابراز رضایت و خرسندی کردند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جواد شهرستانی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای اعزام و خدمت‌رسانی به زائران بیت‌الله الحرام، برگزاری حج تمتع امسال را مطلوب ارزیابی کرد.

وی همچنین با آرزوی توفیق برای مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه حج و زیارت، به جایگاه و نقش فریضه حج در تقویت همبستگی، همدلی و وحدت امت اسلامی اشاره کرد و بر بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های این کنگره عظیم تأکید کرد.

منبع:سازمان حج و زیارت

برچسب ها: حج و زیارت ، حج تمتع
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آیت‌الله سبحانی:
حج امسال یکی از عزتمندانه‌ترین دوره‌های حضور زائران ایرانی در سرزمین وحی بود
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مخصوصا به لحاظ اقتصادی
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