۵۰ تن گلرنگ مرغوب از ۵۰ هکتار زمین دیم فیروزآباد در شرف برداشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب کوهکن مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد، با اشاره به اجرای موفقیت‌آمیز کشت دیم گلرنگ در یک مزرعه یکپارچه به وسعت ۵۰ هکتار در این شهرستان، این اقدام را گامی موثر در جهت توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر و سازگار با اقلیم منطقه دانست.

او با بیان اینکه این مزرعه در منطقه «دوتوترک» از توابع بخش میمند واقع شده است، اضافه کرد: عملیات کاشت این مزرعه در اوایل دی ماه به صورت مکانیزه با استفاده از دستگاه بذرکار و با بهره‌گیری از بذر اصلاح‌شده با تراکم ۲۵ کیلوگرم در هکتار انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد ادامه داد: عملیات برداشت این مزرعه از اواسط تیرماه آغاز خواهد شد و با توجه به وضعیت مطلوب مزرعه و شرایط مساعد رویشی، پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰ تن محصول باکیفیت از این اراضی استحصال شود.

کوهکن با اشاره به جایگاه محصول گلرنگ، به مزایای اقتصادی و مصارف متنوع آن اشاره کرد و گفت: گلرنگ گیاهی بسیار مقاوم و سازگار با شرایط دیم است که علاوه بر نیاز آبی کم، ارزش افزوده اقتصادی بالایی برای بهره‌برداران دارد.

او بیان کرد: گلرنگ علاوه بر مصارف عمده در صنایع غذایی و روغن‌کشی به دلیل کیفیت مطلوب دانه‌های روغنی، در صنایع رنگرزی، داروسازی و همچنین به‌عنوان علوفه دام مورد استفاده قرار می‌گیرد که این امر می‌تواند در توسعه چرخه‌های اقتصادی منطقه مؤثر واقع شود.

منبع: روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد

برچسب ها: کشت گلرنگ ، کشت دیم
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