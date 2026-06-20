کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی انصاری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در پایان معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس با رشد ۹ هزار و ۹ واحدی معادل ۰.۱۷ درصد همراه شد و در مقابل شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۷۰۶ واحدی معادل ۰.۰۵ درصد به کار خود پایان داد.

او افزود: با وجود رشد شاخص‌ها، بررسی وضعیت کلی نماد‌ها در پایان بازار نشان می‌دهد که ۴۸۲ نماد معادل ۵۸ درصد بازار در محدوده منفی معامله شدند و در مقابل ۳۴۶ نماد معادل ۴۲ درصد در محدوده مثبت قرار گرفتند؛ موضوعی که بیانگر غلبه نسبی فشار عرضه در بخش قابل توجهی از نماد‌ها در جریان معاملات امروز است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزش معاملات خرد در روز جاری به حدود ۴۷.۶ هزار میلیارد تومان (همت) رسید که نشان‌دهنده افزایش تحرک معامله‌گران در بازار است. در عین حال، بازار امروز شاهد خروج ۳.۶ همت پول حقیقی از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بود؛ از منظر ترکیب بازیگران بازار نیز ۶۸ درصد از ارزش خرید‌ها توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و ۳۲ درصد توسط حقوقی‌ها انجام شد. در سمت فروش نیز ۷۵ درصد فروش‌ها به حقیقی‌ها و ۲۵ درصد به حقوقی‌ها اختصاص داشت.

او بیان کرد: در مجموع، با توجه به رشد نزدیک به ۴۰ درصدی شاخص کل از زمان بازگشایی بازار و همچنین افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت در تعداد قابل توجهی از نمادها، طی روز‌های اخیر شاهد افزایش عرضه‌ها و تمایل برخی سرمایه‌گذاران به شناسایی سود بوده‌ایم. همزمان، ارزش دلاری بازار سرمایه نیز به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با هفته‌های گذشته رشد محسوسی را نشان می‌دهد.

او افزود: نکته قابل توجه در معاملات امروز آن بود که اگرچه در ساعات ابتدایی بازار فشار فروش افزایش یافت و بسیاری از نماد‌ها با افت قیمت همراه شدند، اما در یک ساعت پایانی معاملات شاهد افزایش تقاضا و ورود خریداران جدید به بازار بودیم. در این مقطع، صفوف فروش در تعداد قابل توجهی از نمادها، به‌ویژه در سهام بزرگ و شاخص‌ساز، جمع‌آوری شد.

انصاری اظهار کرد: این رفتار معاملاتی می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که در سطوح پایین‌تر قیمتی همچنان تقاضای مؤثری در بازار وجود دارد و بخشی از سرمایه‌گذاران قیمت‌های فعلی برخی نماد‌ها را برای ورود جذاب ارزیابی می‌کنند. در مجموع به نظر می‌رسد بازار پس از رشد قابل توجه هفته‌های اخیر، در حال تجربه دوره‌ای از افزایش عرضه‌ها و نوسان قیمتی در قالب استراحت بازار است.