شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در برخی از مناطق شهرستان زاهدان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

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باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است اهالی بخشی از مناطق شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان با قطعیهای مداوم آب مواجه هستند، بطوریکه آنها ساعتهای طولانی از داشتن آب محروم هستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام، مدتی است که آبهای مناطقی از شهر زاهدان روزانه چند ساعت قطع میشود، اما وقتی علت قطعی را جویا شدم پاسخ مشخصی نگرفتم. گاهی اعلام میکنند فشار پمپاژ کم است و گاهی هم میگویند کمبود آب است. لطفا پیگیری کنید.
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