دوگانگی در سیاست واشنگتن؛ فشار برای توافق امنیتی لبنان و اسرائیل ادامه دارد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - شمص، کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: نحوه مواجهه رئیس جمهور لبنان با عملیات و بمباران‌های اسرائیل در جنوب لبنان، طی جنگ ۱۱۰ روزه اخیر مورد توجه لبنانی‌ها بوده است. وی در این مدت تقریباً تنها یک بار این حملات را محکوم کرده بود.

وی افزود: احتمال بررسی توافق امنیتی میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در نشست آینده دولت لبنان موضوع مهمی است که در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

او گفت: آمریکا به‌صورت موازی مسیر جداگانه‌ای را با دولت لبنان آغاز کرده و در حال تهیه توافق امنیتی است. این مسئله نشان‌دهنده دوگانگی در سیاست آمریکاست؛ از یک سو بر ارتباط این پرونده‌ها و نقش خود به‌عنوان ضامن آتش‌بس تأکید می‌کند و از سوی دیگر، طرح امنیتی دیگری را دنبال کرده و برای اجرای آن بر دولت لبنان فشار وارد می‌کند.