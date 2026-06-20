باشگاه خبرنگاران جوان؛ همزمان با طرح راهبردی دولت و دستورات رئیس جمهور در خصوص مدیریت مصرف انرژی، محمد شریعتمداری مدیرعامل پتروشیمی در نامهای خطاب به مدیران عامل شرکتهای تابعه و مسئولان ستادی این مجموعه «دستور العمل جامع مدیریت، پایش و صرفهجویی گروه صنایع پتروشیمی » را ابلاغ کرد.
شریعتمداری در این نامه، هدف اصلی این دستور العمل را؛ کاهش مصرف انرژی و جبران کسری انرژی مورد نیاز شرکتهای تابعه خواند، به گونهای که تداوم تولید حفظ و شدت مصرف انرژی بهصورت قابل اندازهگیری و پایدار کاهش یابد.
وی در ادامه با اشاره به اهداف و ابعاد دیگر این راهبرد تصریح کرده است: این اقدام به منظور تأمین امنیت انرژی واحدها، کاهش هزینههای عملیاتی، رعایت الزامات قانونی و سیاستهای ابلاغی دولت، ارتقای تابآوری زنجیره تولید و تسهیل جایگزینی با منابع تجدیدپذیر تدوین شده است.