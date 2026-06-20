باشگاه خبرنگاران جوان - سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، عصر امروز (شنبه) با استقبال اسکندر مومنی، وزیر کشور، وارد تهران شد.

مومنی در بدو ورود وزیر کشور پاکستان به تهران، اظهار داشت: آقای نقوی، وزیر کشور پاکستان، در این ایام زحمات زیادی کشیده است. از دولت و ملت پاکستان بابت پیگیری‌ها و تلاش‌هایشان صمیمانه سپاسگزاریم.

وی افزود: طبیعی است که سفر وزیر کشور پاکستان، علاوه بر موضوعات دوجانبه بین دو وزارت کشور ایران و پاکستان، موضوع تحولات منطقه، اجرایی شدن بند‌های تفاهم‌نامه و همچنین پیامی که در سفر قبلی به ایران آوردند، از موضوعات سفر آقای نقوی است که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

نقوی نیز از دیدارش با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان خبر داد و گفت: پس از این دیدار، نشستی با دکتر مومنی، وزیر کشور ایران، خواهیم داشت. در این نشست در خصوص مسائل رایج منطقه گفت‌و‌گو خواهیم کرد.

پیگیری مناسبات دوجانبه شامل توسعه روابط و همکاری‌ها در زمینه تجارت مرزی و مقابله با تروریسم و نیز موضوع اجرایی شدن تفاهم‌نامه و تحولات منطقه در دستور کار سفر نقوی به تهران است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت