باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - كانال ۱۲ اسرائیل روز شنبه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اين رژيم و يسرائيل کاتس، وزیر جنگ پس از فشار آمريكا، حملات به لبنان را متوقف کردند.

این دو مقام ظاهراً به نیرو‌های اسرائيلى دستور داده‌اند که پس از یک روز حملات گسترده آتش‌بس را رعايت کنند.

به گفته این رسانه، این نیرو‌ها در منطقه حائل در جنوب لبنان باقی خواهند ماند و فعلاً منطقه را ترک نخواهند کرد.

پیش از این، رسانه‌ها گزارش دادند که تهران پس از آنکه ایالات متحده نتوانست اسرائیل را برای رعایت آتش‌بس تحت فشار قرار دهد، تنگه هرمز را بسته است.