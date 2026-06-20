گفته می‌شود نتانیاهو و کاتس حملات به لبنان را متوقف کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - كانال ۱۲ اسرائیل روز شنبه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اين رژيم و يسرائيل کاتس، وزیر جنگ پس از فشار آمريكا، حملات به لبنان را متوقف کردند.

این دو مقام ظاهراً به نیرو‌های اسرائيلى دستور داده‌اند که پس از یک روز حملات گسترده آتش‌بس را رعايت کنند.

 به گفته این رسانه، این نیرو‌ها در منطقه حائل در جنوب لبنان باقی خواهند ماند و فعلاً منطقه را ترک نخواهند کرد.

پیش از این، رسانه‌ها گزارش دادند که تهران پس از آنکه ایالات متحده نتوانست اسرائیل را برای رعایت آتش‌بس تحت فشار قرار دهد، تنگه هرمز را بسته است.

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، حمله به لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
کشتار برای امروزشون بس بود بقیه اش فردا
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
100 نفرو کشتن اصلا حساب نمیشه . پاکستان سوییس
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۲۰:۵۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان ،
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
ادامه تیتر
بدون عقب نشینی
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
باید عقب نشینی کنند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
یه استراحت
یه تجدید قوا
یه صحبت های جهت فریب ایران
و مجدد شخم زدن لبنان
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
دروغه.باید از لبنان خارج بشن
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
توبه گرگ مرگه
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل باید کاملاً ازلبنان عقب نشینی کنه
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
بشین که عقب نشینی کرد ،
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