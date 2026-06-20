باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (شنبه ۳۰ خرداد ماه) در کارگروه توسعه صادرات محصولات غیرنفتی، احیای کارت‌های مرزنشینی را فرصتی تازه برای اقتصاد خانوار‌های مرزی این استان اعلام کرد.

او به آغاز برنامه‌ریزی برای احیای کارت‌های مرزنشینی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزی اشاره کرد و گفت: فعال‌سازی این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در بهبود معیشت مرزنشینان و تأمین بخشی از نیاز‌های استان داشته باشد.

استاندار با اشاره به جایگاه راهبردی گیلان در تجارت خارجی افزود: این استان به عنوان یکی از معدود استان‌های کشور که همزمان از مرز زمینی و دریایی برخوردار است، از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی برخوردار است.

بهره‌گیری از ظرفیت ۲۰۰ میلیون دلاری مرزنشینان

حق‌شناس با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد جمعیت گیلان را مرزنشینان تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: دولت سالانه سهمیه مشخصی برای واردات کالا با معافیت‌های قانونی در اختیار مرزنشینان قرار می‌دهد که ارزش این ظرفیت برای گیلان در دو سال اخیر حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

او با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از این فرصت اقتصادی تصریح کرد: با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و بخشداری‌های مشمول طرح مرزنشینی، روند احیای کارت‌های مرزنشینی در دستور کار قرار گرفته تا امکان بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت فراهم شود.

تجارت مرزی در خدمت توسعه اقتصادی گیلان

استاندار گیلان همچنین با اشاره به آثار اقتصادی این برنامه گفت: فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزنشینی علاوه بر کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های استان، زمینه ارتقای درآمد خانوار‌های مرزی و رونق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی را فراهم خواهد کرد. حق‌شناس توسعه زیرساخت‌های نمایشگاهی را از دیگر اولویت‌های اقتصادی استان برشمرد و افزود: با تأمین زمین مناسب و ایجاد نمایشگاه دائمی، امکان برگزاری منظم نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و تجاری فراهم می‌شود.

او با تأکید بر ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی، مرز‌های دریایی و فرودگاه بین‌المللی رشت، اظهار امیدواری کرد: با تقویت زیرساخت‌های تجاری و نمایشگاهی، زمینه معرفی هرچه بهتر توانمندی‌های تولیدی استان و افزایش صادرات غیرنفتی گیلان فراهم شود.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان