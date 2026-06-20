رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات برداشت محصول جو در مزارع استان خبر داد و گفت: امسال با توجه به شرایط مناسب جوی و مدیریت منابع آبی، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۵ هزار تن محصول جو از مزارع آبی و دیم استان برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: در سال زراعی جاری، مجموعاً ۵۰ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت جو اختصاص یافته که از این میزان، ۱۳ هزار و ۹۰۰ هکتار به صورت آبی و ۳۶ هزار و ۷۰۰ هکتار به صورت دیم است.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب مزارع در سال جاری افزود: افزایش نزولات آسمانی نسبت به سال گذشته، مدیریت بهینه منابع آبی و بهره‌گیری از توصیه‌های فنی و ترویجی کارشناسان جهاد کشاورزی در مراحل مختلف کاشت و داشت، موجب شده تا مزارع جو امسال از عملکرد و کیفیت بهتری برخوردار باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: به‌منظور جلوگیری از ریزش محصول و کاهش هدررفت دسترنج کشاورزان در حین عملیات برداشت، اکیپ‌های نظارتی و کارشناسی سازمان به صورت مستمر بر فعالیت کمباین‌ها نظارت دارند تا این فرآیند با رعایت استانداردهای لازم انجام شود.

اصغری با بیان اینکه محصول جو نقش مهمی در تأمین بخشی از نیازهای نهاده‌های دامی استان ایفا می‌کند، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسهیل روند برداشت و انتقال محصول به مراکز خرید و انبارها انجام شده است و پیش‌بینی می‌کنیم با تداوم این روند، نزدیک به ۱۰۵ هزار تن جو از اراضی زیر کشت در سطح استان تولید شود.

وی در پایان تأکید کرد: حمایت از کشاورزان و تلاش برای افزایش بهره‌وری در واحد سطح از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان است و کارشناسان پهنه‌ها در تمامی مراحل برداشت، آماده ارائه مشاوره‌های فنی به بهره‌برداران هستند.

منبع: جهاد کشاورزی

برچسب ها: برداشت جو ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
پیش‌بینی برداشت ۱۵ هزار تن جو از مزارع میامی
برداشت جو از اراضی کشاورزی فارسان
افزایش چشمگیر برداشت جو از مزارع خوشاب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز فصل برداشت جو از بالغ بر ۵۰هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی /پیش‌بینی تولید ۱۰۵ هزار تن محصول
برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصاویر
دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با دو خانواده شهید جنگ رمضان+ تصاویر
آخرین اخبار
برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصاویر
دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با دو خانواده شهید جنگ رمضان+ تصاویر
آغاز فصل برداشت جو از بالغ بر ۵۰هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی /پیش‌بینی تولید ۱۰۵ هزار تن محصول
آزادی ۴۴ زندانی نیازمند جرائم غیر عمد به همت خیران ستاد دیه در هفته قوه قضائیه
کمبود حداقل ۹۰ قاضی در آذربایجان غربی/ پایان ۵۳ درصد از پرونده های قضایی استان با صلح و سازش
گام تازه برای تأمین مسکن ۵۱۹ خانواده زندانی در آذربایجان‌غربی