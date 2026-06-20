پایان دغدغه تردد در ورودی خیرآباد؛ پل کورکلکلیان افتتاح شد

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عبدالهی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان در این آیین اظهار کرد: پل کورکلکلیان با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش پایداری مسیر و تسهیل ارتباطات جاده‌ای جنوب استان به بهره‌برداری رسید.

عبدالهی افزود: این پل دارای ۱۲ دهانه ۶ متری به همراه ۱/۵ کیلومتر واریانت طرفین است که اجرای آن نقش مهمی در ارتقای سطح ایمنی این محور ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در شبکه راه های ارتباطی منطقه ادامه داد: بهره‌برداری از این پل، علاوه بر ارتقای ایمنی سفرها، موجب روان‌سازی ترافیک و کاهش مشکلات ناشی از آبگرفتگی و اختلال در تردد طی بارندگی‌های فصلی خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این پروژه در شرایطی تداوم داشت که کشور با پیامدها و محدودیت‌های ناشی از جنگ مواجه بود، اما روند ساخت پل بدون وقفه ادامه یافت و مجموعه عوامل اجرایی، پیمانکاران و مهندسان پروژه با تلاش شبانه‌روزی اجازه ندادند اجرای این طرح متوقف شود.

عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار اجرای پروژه‌های عمرانی ، علاوه بر ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای استان بیانگر پویایی، برنامه‌ریزی منسجم و عزم جدی دولت برای تکمیل طرح‌های زیربنایی و خدمت‌رسانی به مردم است.

منبع حمل و نقل جاده‌ای استان