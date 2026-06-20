رضایی: انسداد تنگه هرمز موشک اقتصادی برای تنبیه جبهه استکبار است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در تفاهمنامه جدید پایان جنگ در همه جبههها با سه بار تأکید بر نام لبنان رکن اصلی است و طبق ماده ۱۳، آغاز مذاکرات به اجرای بندهای کلیدی گره خورده است.
وی افزود: این روند، بخشی از معماری امنیتی جدیدی است که با همراهی جبهه مقاومت طراحی شده و عقبنشینی در آن زیانهای راهبردی خواهد داشت. پایداری بر این مواضع، دشمن را مجبور به پذیرش نظم امنیتی ایران میکند.
رضایی گفت: هشدار قاطعانه قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) و انسداد تنگه هرمز، شلیک یک «موشک اقتصادی» و سیلی محکم به جبهه آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ در صورت عدم عقبنشینی دشمن، برخوردهای بعدی ایران به مراتب سختتر خواهد بود.
خدا حفظتون کنه اقای رضایی
وجود شماها مایه امید و دلگرمی ست