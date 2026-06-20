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رضایی: انسداد تنگه هرمز موشک اقتصادی برای تنبیه جبهه استکبار است + فیلم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص انسداد تنگه هرمز توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در تفاهمنامه جدید پایان جنگ در همه جبهه‌ها با سه بار تأکید بر نام لبنان رکن اصلی است و طبق ماده ۱۳، آغاز مذاکرات به اجرای بندهای کلیدی گره خورده است. 

وی افزود: این روند، بخشی از معماری امنیتی جدیدی است که با همراهی جبهه مقاومت طراحی شده و عقب‌نشینی در آن زیان‌های راهبردی خواهد داشت. پایداری بر این مواضع، دشمن را مجبور به پذیرش نظم امنیتی ایران می‌کند.

رضایی گفت: هشدار قاطعانه قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) و انسداد تنگه هرمز، شلیک یک «موشک اقتصادی» و سیلی محکم به جبهه آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ در صورت عدم عقب‌نشینی دشمن، برخوردهای بعدی ایران به مراتب سخت‌تر خواهد بود.

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
احسنتتت
خدا حفظتون کنه اقای رضایی
وجود شماها مایه امید و دلگرمی ست
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
لطفاً تنگه هرمز بسته بماند تا ترامپ به التماس بیفتد.
۰
۱
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