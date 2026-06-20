 رژیم صهیونیستی طی کمتر از چهار ماه بیش از چهار هزار نفر را در سراسر لبنان به شهادت رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند) تا کنون، در پی حملات مداوم رژیم صهیونیستی در لبنان دست کم ۴ هزار و ۵۷ نفر به شهادت رسیده و ۱۲ هزار و ۱۲۱ نفر مجروح شده‌اند.

این وزارتخانه همچنین آمار شهدای روز جمعه را که پیش‌تر ۴۷ نفر اعلام کرده بود، به ۸۳ نفر افزایش داد.

یک مقام محلی لبنانی می‌گوید که یکی از مرگبارترین حملات رژیم صهیونیستی در روز شنبه به یک ساختمان مسکونی سه طبقه در شهر جنوبی باریش در منطقه صور اصابت کرد و منجر به شهادت یک پدر، مادر و دو فرزند آنها شد.

جنبش حزب‌الله می‌گوید که به آتش‌بس اعلام شده متعهد خواهد بود،‌ اما در صورتی که دشمنان صهیونیست بخواهند به تجاوزات خود ادامه دهند، برای مقابله با آنان «تردید نخواهد کرد».

منبع: الجزیره