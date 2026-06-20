باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل این جمعیت گفت: روز جمعه ۲۹ خرداد، با تماس مردمی به شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد مبنی بر مفقودی و مصدومیت یک کوهنورد خانم در ارتفاعات سبلان، بلافاصله تیم پایگاه کوهستان سبلان به همراه تیمهای پشتیبان به منطقه اعزام شدند.
ایرج آقایی افزود: در این عملیات، ۱۵ نجاتگر از جمعیت هلالاحمر مشگینشهر و تیم واکنش سریع با سه دستگاه خودرو امدادی حضور داشتند و عملیات جستوجو در شرایط سخت کوهستانی انجام شد.
وی ادامه داد: نجاتگران پس از ۲۲ ساعت تلاش مستمر، فرد مفقود را در صخرههای مشرف به یخچال شمالشرقی سبلان پیدا کرده و پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی، وی را به بیمارستان ولیعصر مشگینشهر منتقل کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اردبیل با تأکید بر آمادگی همیشگی نیروهای امدادی گفت: سامانه پاسخگویی به حوادث ۱۱۲ بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی است و نقش مهمی در سرعتبخشی به عملیات امداد دارد.