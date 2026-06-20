نشست سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور و با حضور محمدباقر قالیباف و محسنی اژه‌ای برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این نشست، آخرین وضعیت و تحولات جاری کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بین المللی واکاوی شد و سران سه قوه ضمن ارزیابی شرایط پس از جنگ اخیر، راهکار‌های تقویت تاب‌آوری ملی، ارتقای انسجام نهادی، تسریع در جبران خسارات و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده در جنگ اخیر را بررسی کردند.

همچنین روند مذاکرات پیش‌رو، الزامات هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و راهبرد‌های صیانت از منافع ملی در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، از دیگر محور‌های مورد بحث و تبادل نظر در این نشست بود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سران قوا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۳۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مثلث سازشگرها
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سران قوا هم مزید برعلت شدن .
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
آفرین بر شما هر سه نفر واداده و منتظر پذیرش و اجرای شروط ایران از طرف دشمن قسم خورده آن هم از طریق گفتگو و لبخند به دشمنان و اخم به دوستان. این راه و روش خلاف روش و سیره قرآن و اهل بیت می باشد
۱
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
باشه
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
جای شهید رئیسی خیلی خالیه.روحش شاد
۴
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
Yjc اقای قالیباف را با کت سبز نشان داده و ایرنا با خاکستری
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تو جلسات با تی شرت میای جلسه جناب پزشکیان
حفظ شأن یک رئیس‌جمهور لااقل حفظ کن
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
چرا عکس رهبر جوان روی دیوار نیست؟!!!
۳
۱۸
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