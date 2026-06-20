مشاور وزیر تعاون از مدیریت ماهانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت تعهدات دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان با حضور مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی این وزارتخانه، مدیران دستگاه‌های تابعه و جمعی از شرکای اجتماعی برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن، تمرکز بر افزایش اختیارات مدیران استانی، چابک‌سازی فرآیند‌های تصمیم‌گیری و ارتقای کیفیت خدمات به مردم بود.

در این نشست، راهبرد‌های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا، تقویت مدیریت محلی و افزایش بهره‌وری در مجموعه‌های تابعه مورد بررسی قرار گرفت.

مدیران استانی باید در تراز یک وزیر تصمیم بگیرند

سجاد سنگسری، رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، اظهار کرد: مدیران در حوزه مسئولیت خود باید با نگاهی در تراز یک وزیر عمل کنند و بسیاری از مسائل را بدون ارجاع به مرکز و با اتکا به اختیارات قانونی در همان استان حل‌وفصل کنند.

وی افزود: تصمیم‌گیری به‌موقع و جسارت در پذیرش مسئولیت، ضمن افزایش چابکی نظام اداری، می‌تواند رضایت‌مندی مردم را به شکل محسوسی ارتقا دهد.

کردستان؛ الگوی حل مسائل در مبدأ

سنگسری در بخش دیگری از سخنان خود، استان کردستان را به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در اجرای الگوی مدیریت جامع و محلی مسائل معرفی کرد و گفت: هدف وزارتخانه آن است که این استان با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌هایی مانند اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی، آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر شرکای اجتماعی، به الگویی موفق در حل مسائل بدون انتظار برای تصمیمات متمرکز تبدیل شود.

وی همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی با محوریت مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر را اقدامی مؤثر برای انسجام‌بخشی به این سیاست عنوان کرد.

سلامت اداری و مقابله با تبعیض

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر صیانت از حقوق مردم، برخورد قاطع با هرگونه تبعیض، رانت و پارتی‌بازی در نظام اداری را از اولویت‌های جدی وزارتخانه خواند و خاطرنشان کرد: پاسخگویی شفاف، رعایت عدالت و پرهیز از سفارش‌های غیرقانونی، از مهم‌ترین الزامات افزایش اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی است و مدیران باید در عمل نماد سلامت اداری باشند.

سنگسری با اشاره به مسئولیت‌های گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه خدمات اجتماعی و اقتصادی کشور اظهار داشت: مدیریت ماهانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت تعهدات دولت، مستمری بازنشستگان و سایر وظایف قانونی، نشان‌دهنده حجم بالای مسئولیت‌ها و عزم جدی دولت برای حفظ پایداری خدمات در شرایط اقتصادی موجود است.

وی همچنین از پیگیری مطالبات مددجویان سازمان بهزیستی از مسیر‌های قانونی و برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح معیشت اقشار مختلف جامعه در آینده نزدیک خبر داد.

دستور ویژه برای ساماندهی اماکن ورزشی کارگری

رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این نشست، دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای تعیین تکلیف اماکن ورزشی کارگری را صادر کرد.

بر اساس این دستور، مقرر شد ظرف مدت یک ماه و از طریق انتشار فراخوان، وضعیت بهره‌برداری از مجموعه‌های ورزشی و استخر‌های کارگری بررسی و به گونه‌ای ساماندهی شود که امکان استفاده حداکثری همه اقشار جامعه از این امکانات فراهم شود.

افزایش تولید و بهره‌وری

سنگسری با حضور مدیران عامل شرکت‌های وابسته و شرکای اجتماعی، بر ضرورت استمرار فعالیت‌های تولیدی، افزایش سودآوری و ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارتخانه تأکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و بهبود شاخص‌های معیشتی شد.

در پایان این نشست نیز بر برگزاری متفاوت اجلاسیه شهدای کارگری و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید شد و از رؤسای بسیج کارگری استان کردستان و شهرستان سنندج با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.