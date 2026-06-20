باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگو‌های پیش بینی وضع هوا، تا پایان هفته، آسمان استان صاف و طی ساعت‌های بعد از ظهر همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: طی این هفته در قسمت‌های شرق و جنوب شرق استان سرعت وزش باد افزایش پیدا می‌کند و احتمال خیزش گرد و خاک محلی وجود دارد.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس تصریح کرد: از نظر تغییرات دمایی در استان، طی هفته جاری، دمای هوا به تدریج افزایشی است.

او اضافه کرد: امروز شنبه ۳۰ خرداد، دژگاه دهرم با ۴۷.۵ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه و خسروشیرین با ۹.۶ درجه سانتیگراد سردترین نقطه فارس بوده‌اند.