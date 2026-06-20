رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر توکلی با حضور میدانی در مصلی امام خمینی (ره)، ضمن بازدید از فضا‌های پیش‌بینی‌شده، جانمایی بیمارستان‌های موقت را نهایی و بر آمادگی کامل نظام سلامت برای پوشش درمانی این مراسم تأکید کرد.

مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید انقلاب اسلامی، به همراه مدیران حوادث دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران و نماینده سپاه تهران، با حضور در مصلای امام خمینی (ره)، تمهیدات بهداشتی، درمانی و امدادی پیش‌بینی‌شده برای برگزاری این مراسم را مورد بررسی قرار داد و از محل‌های در نظر گرفته‌شده برای استقرار بیمارستان‌های موقت و ارائه خدمات پزشکی به عزاداران بازدید کرد.

در جریان این بازدید تخصصی که در راستای ایفای مسئولیت خطیر کمیته بهداشت و درمان صورت گرفت، فضا‌های موجود از منظر دسترسی مناسب، ظرفیت خدمات‌رسانی و آمادگی برای پاسخ به شرایط احتمالی ارزیابی شد. پس از تبادل‌نظر کارشناسی، محل‌های پیشنهادی برای راه‌اندازی بیمارستان‌های صحرایی و موقت مشخص و جانمایی نهایی این مراکز مورد موافقت دانشگاه‌های حاضر قرار گرفت.

توکلی در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل و هماهنگی همه‌جانبه در ارائه خدمات درمانی و امدادی، اظهار داشت: به عنوان مسئول کمیته بهداشت و درمان، بر لزوم به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های دانشگاه و تلاش مضاعف مجموعه‌های مرتبط تأکید می‌کنم. همت والای دانشگاه در راستای اجرای دقیق، منسجم و به‌موقع برنامه راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت، ضامن موفقیت عملیات امدادرسانی در این مراسم عظیم خواهد بود.

وی همچنین بر لزوم آمادگی حداکثری تیم‌های درمانی و امدادی، هماهنگی بین‌بخشی، مدیریت شرایط اضطراری، پیش‌بینی نیاز‌های احتمالی و تأمین تجهیزات مورد نیاز با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در مصلی تهران، تأکید کرد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این بازدید، مقرر شد دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران با انجام هماهنگی‌های لازم و بهره‌گیری از توان تخصصی و عملیاتی خود، اقدامات اجرایی برای راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در محل‌های تعیین‌شده را با هدف امدادرسانی مؤثر و ارائه خدمات درمانی مناسب به عزاداران، در اسرع وقت پیگیری کنند.

این اقدام در راستای ارتقای آمادگی نظام سلامت در مدیریت تجمعات انبوه، تسهیل ارائه خدمات درمانی به‌موقع و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تحت نظارت کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری مراسم انجام شده است.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: وزارت بهداشت ، رهبر معظم انقلاب
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