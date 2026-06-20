باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - حزبالله میگوید حملات فزاینده اسرائیل به جنوب لبنان با هدف «خرابکاری» در توافق موقت بین آمريكا و ایران است.
در بیانیهای که توسط دفتر روابط رسانهای این گروه منتشر شد، آمده است: «با توجه به ادعاها و دروغهایی که دشمن اسرائیلی همچنان در مورد نقض ادعایی توافق آتشبس توسط حزبالله مطرح میکند... حزبالله تأیید میکند که این ادعاها کاملاً بیاساس هستند.»
حزب الله افزود: «اینها در چارچوب تلاشهای مداوم دشمن برای گمراه کردن افکار عمومی قرار میگیرند و بخشی از تلاش آشکار آن برای خرابکاری در توافق بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا هستند.»
حزبالله اعلام کرد که اسرائیل از سپیده دم جمعه بیش از ۳۰۰ مورد «نقض» آتشبس مرتکب شده است که شامل حملات هوایی، شلیک گلولههای فسفری و استفاده از «بمبهای خوشهای ممنوعه بینالمللی» میشود.
حزب الله از «همه کشورها و مقامات به ویژه ایالات متحده، خواست تا به جای متهم کردن ديگران، به رژیم اشغالگر فشار بیاورند تا آن را به اجرای توافقنامهها و توقف حملاتش وادار کند.»
منبع: الجزیره