باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای در پی انتشار پیام فرمانده معظم کل قوا درباره امضای تفاهم‌نامه اخیر اعلام کرد:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

اینک که به فضل الهی و میدان داری مردم شریف و نجیب در خیابان و نیرو‌های مسلح مقتدر در صحنه‌های نبرد و نیز اتحاد مقدس حاصله در بین مسولین عالی‌رتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، دشمن آمریکایی _صهیونی، از سر استیصال، مجاب به تسلیم، عقب نشینی و اقرار به عدم تعبیر خواب‌های آشفته شان برای این مرز و بوم شدند، فرماندهی انتظامی کشور در لبیک به فرمایشات اخیر فرمانده معزز کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) هوشیارتر و آماده‌تر از هر زمانی، تا تحقق کامل موارد و منافع ملی مورد نظر ایشان و مندرج در بند‌های توافقی تفاهم‌نامه خواب را بر چشمان خود حرام و در راستای توسعه امنیت پایدار در کنار مردم، گوش به فرمان معظم له خواهد بود.»