باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق کنگره آمریکا میگوید که رژیم صهیونیستی برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا «احترامی قائل نیست» و تأکید کرد که توافق صلح اخیر امضا شده با تهران «بیارزش» است، مگر اینکه واشنگتن متحد خود را مهار کند.
گرین در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «اسرائیل بیوقفه جنوب لبنان را بمباران میکند و هیچ احترامی برای آمریکا یا رئیس جمهور آن قائل نیست.»
این جمهوریخواه آمریکایی، تلآویو را «رژیمی قاتل» توصیف کرده و خاطرنشان کرد که این رژیم در حالی که میلیاردها دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت میکند، «به هزاران نفر حمله کرده و آنها را میکشد».
گرین گفت: «کاملاً رقتانگیز است که رهبران دولت ما در برابر اسرائیل نمیایستند و موضع نمیگیرند.»
او همچنین در ادامه جنگ ایران را «بزرگترین اشتباهی» توصیف کرد که رئیس جمهور آمریکا تاکنون مرتکب شده و «شهروندان آمریکایی» در حال پرداخت بهای آن هستند.
اظهارات این نماینده سابق کنگره در بحبوحه حملات مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان صورت میگیرد. این رژیم با وجود اعلام آتشبس به حملات مکرر خود ادامه میدهد و فقط در روز جمعه، بیش از ۸۰ نفر را در سراسر لبنان به شهادت رسانده است.
وزارت بهداشت لبنان آمار شهدا از اوایل اسفند تا کنون را بیش از ۴ هزار نفر اعلام کرده است.
منبع: آناتولی