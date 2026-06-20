مدیر تیم ملی فوتبال ایران گفت: تمامی پروازهای تیم به صورت چارتر و با هماهنگی فیفا انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال با اشاره به مشکلات ایجادشده برای تیم ملی ایران در جریان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، گفت: متأسفانه محدودیت‌هایی که برای تیم ملی کشورمان ایجاد شده، تنها به یکی دو مورد خلاصه نمی‌شود. از تغییر کمپ تیم ملی گرفته تا اعزام با تأخیر به محل برگزاری مسابقه، همگی شرایطی را رقم زده که به هیچ وجه با سایر تیم‌ها برابر نیست.

وی افزود: تمامی تیم‌های حاضر در مسابقات دو روز زودتر به محل بازی اعزام می‌شوند تا فرصت کافی برای تطبیق با شرایط محیطی و انجام تمرینات داشته باشند، اما تیم ملی ایران به دلیل مشکلات پروازی تنها یک روز زودتر راهی محل مسابقه می‌شود که این موضوع می‌تواند روی عملکرد تیم تأثیرگذار باشد.

مدیر تیم ملی با اشاره به مشکلات صدور ویزا نیز اظهار کرد: علاوه بر این، ویزای همه اعضای اصلی تیم صادر نشده و برخی از ارکان مهم تیم، از جمله مسئولان رسانه‌ای، با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند. نبود مدیر رسانه‌ای در کنار سرمربی و بازیکنان در نشست‌های خبری و میکسدزون، قطعاً روی روند کاری تیم اثر منفی می‌گذارد.

نبی ادامه داد: این مسائل را به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده و خواستار توضیح شده‌ایم. مسئولان فیفا نیز در تماس‌هایی که با ما داشتند، نسبت به این اتفاقات ابراز تأسف کردند، اما صرف ابراز ناراحتی برای ما کافی نیست. انتظار داریم پروتکل‌هایی که فیفا به کشور میزبان ابلاغ کرده، برای تیم ملی ایران نیز به طور کامل اجرا شود.

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال درباره تأثیر این محدودیت‌ها بر تیم ملی گفت: بدون تردید این شرایط می‌تواند به تیم آسیب بزند، اما تلاش می‌کنیم بازیکنان تمرکز خود را حفظ کنند. بازی بسیار مهمی مقابل بلژیک پیش‌رو داریم و نتیجه این دیدار برای ما اهمیت زیادی دارد. خوشبختانه بازیکنان باتجربه‌ای در اختیار داریم و امیر قلعه‌نویی نیز از نظر فنی و مدیریتی تجربه بالایی دارد.

نبی تأکید کرد: تیم ملی ایران صاحب نزدیک به یک قرن تاریخ و اعتبار در فوتبال جهان است و شایسته احترام است. انتظار داریم همان رفتاری که با سایر تیم‌های ملی صورت می‌گیرد، با تیم ایران نیز انجام شود، اما متأسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فیفا می‌تواند تغییری در این روند ایجاد کند، گفت: رسانه‌های بین‌المللی به خوبی موضوع محدودیت‌های تیم ملی ایران را پوشش داده‌اند. شبکه‌هایی مانند الجزیره، فرانس۲۴، گاردین و یورونیوز امروز به این موضوع پرداخته‌اند. البته بخشی از محدودیت‌ها مربوط به قوانین مرزی کشورهاست و برای سایر تیم‌ها نیز وجود دارد، اما انتظار داریم فیفا در حوزه مسئولیت‌های خود عملکرد بهتری داشته باشد.

نبی درباره برگزاری مشترک جام جهانی نیز اظهار داشت: تجربه جام جهانی ۲۰۰۲ باعث شده بود فیفا اعلام کند دیگر این رقابت‌ها به صورت مشترک برگزار نشود، اما اکنون دوباره شاهد میزبانی مشترک هستیم. تفاوت قوانین و پروتکل‌های کشور‌های میزبان مشکلات متعددی ایجاد کرده و به اعتقاد من این شیوه میزبانی پاسخگوی نیاز‌های جام جهانی نیست. در مقابل، جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از نظر برگزاری تجربه موفقی بود و امیدوارم فیفا در این زمینه تجدیدنظر کند.

وی درباره وضعیت ویزای مهدی ترابی نیز گفت: خوشبختانه همان روزی که تیم به مکزیک بازگشت، ویزای ایشان صادر شد و دیگر مشکلی برای رفت‌وآمد نخواهد داشت.

نبی درباره نگرانی از تکرار معطلی برخی اعضای تیم در مرز‌ها نیز اظهار کرد: نمی‌توانیم رفتار مسئولان مرزی را پیش‌بینی کنیم، اما امیدواریم دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد. این موضوع را نیز به فیفا منعکس کرده‌ایم، زیرا حتی ۱۰ تا ۲۰ دقیقه معطلی برخی نفرات باعث می‌شود کل تیم منتظر بماند و برنامه‌های سفر دچار اختلال شود.

وی درباره برنامه سفر تیم ملی به لس آنجلس گفت: تمامی پرواز‌های تیم به صورت چارتر و با هماهنگی فیفا انجام می‌شود و از نظر حمل‌ونقل هوایی مشکلی نداریم. تنها مسئله این است که برخلاف سایر تیم‌ها، امکان حضور دو روز زودتر در محل مسابقه را نداریم. تیم ملی امروز ساعت ۱۲ ظهر به وقت مکزیک راهی لس آنجلس می‌شود و پس از ورود، نشست خبری و برنامه‌های پیش از مسابقه برگزار خواهد شد.

برچسب ها: مهدی محمدنبی ، جام جهانی ، تیم ملی فوتبال ایران ، فیفا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
الان دیره
قبل اعزام باید پیگیر می شدید و تضمین می گرفتید
یه دوتا بازی دیگه دارید انجام بدید و برگردید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
از آمریکا ؟
انتظار زیادیه. کشوری که به هیچ قانون و تعهدی پایبند نیست .
کشوری که با تجاوز و غارت سر پا هست
۱
۲
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