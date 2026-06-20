باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی‌کوچی در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوا و کارگروه ماده ۱۴ قانون هوای پاک که با محوریت بررسی وضعیت معادن و صنایع آلاینده غرب شیراز برگزار شد، با اشاره به ضرورت صیانت از محیط زیست و سلامت شهروندان اظهار کرد: پایش تصویری و نظارت مستمر، حلقه مفقوده مدیریت معادن در این منطقه است و باید به صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های متولی و بهره‌برداران قرار گیرد.

معاون استاندار فارس با بیان اینکه محدوده غرب شیراز از مهم‌ترین مناطق توسعه شهری است، افزود: هرگونه تمدید فعالیت معادن در این محدوده از این پس تنها در صورت رعایت کامل ملاحظات زیست‌محیطی و استقرار سامانه‌های پایش آنلاین قابل بررسی خواهد بود. وی تأکید کرد: کاهش دخالت انسانی و جایگزینی نظارت دیجیتال، امکان رصد لحظه‌ای آلایندگی و عملکرد میدانی واحد‌ها را فراهم می‌کند.

رضایی‌کوچی با اشاره به اینکه مدیریت استان در حوزه معادن نیازمند تصمیم‌گیری سیستمی و مبتنی بر داده‌های واقعی است، بیان کرد: اگر یک واحد معدنی توانسته بدون ایجاد آلودگی در چارچوب استاندارد‌ها فعالیت کند، سایر واحد‌ها نیز ملزم به رسیدن به همان سطح از استاندارد هستند و در غیر این صورت، در خصوص ادامه فعالیت یا جابه‌جایی آنها تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.

او همچنین با اشاره به طرح جامع شیراز و ملاحظات مربوط به حریم شهر تصریح کرد: پایش تصویری نه تنها یک ابزار نظارتی، بلکه بستری برای شفاف‌سازی و احقاق حقوق عامه است و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط موظف هستند با هماهنگی کامل، زیرساخت‌های لازم برای اتصال این سامانه‌ها به مرکز مانیتورینگ را فراهم کنند تا هرگونه تخلف احتمالی در کمترین زمان ممکن شناسایی و برطرف شود.

سلامت شهروندان خط قرمز ماست

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر لزوم انتقال واحد‌های صنعتی آلاینده به خارج از حریم شهر، از تعیین تکالیف جدید و مهلت‌های زمانی برای سه واحد صنعتی بزرگ خبر داد و گفت: جانمایی نامناسب این واحد‌ها در مسیر باد‌های غالب شمال غرب شیراز، تهدیدی برای هوای پاک شیراز است و استانداری فارس در اجرای قانون هوای پاک با هیچ مجموعه‌ای تعارف ندارد.

رضایی‌کوچی در تشریح جزئیات تصمیمات اتخاذ شده برای واحد‌های مذکور در کارگروه کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: در خصوص کارخانه «روغن نباتی شیراز» مقرر شد موانع اداری و حقوقی مربوط به اراضی مقصد و موضوعات مرتبط با اوقاف و تامین آب با همکاری دستگاه‌های مسئول ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف شود.

معاون استاندار فارس گفت: همچنین در خصوص «سیمان فارس»، تاکید ما بر تسریع در تجهیز سایت جدید و رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی در فرآیند جابه‌جایی است تا هرچه سریع‌تر بار ترافیکی و زیست‌محیطی آن از قلب شهر خارج شود.

او درباره وضعیت «کاشی حافظ» نیز اضافه کرد: مقرر شد اقدامات کنترلی نظیر آب‌پاشی مستمر مسیر تردد کامیون‌ها برای جلوگیری از گرد و غبار فوراً تشدید شود و کمیته‌ای متشکل از محیط‌زیست، منابع طبیعی و علوم پزشکی، مکان‌یابی جدید برای انتقال بخش‌های آلاینده نظیر سنگ‌شکن به نقاط دور از سکونت‌گاه‌های انسانی را نهایی کند.

تکلیف دستگاه‌ها برای تسریع در اقدامات نظارتی

عضو شورای برنامه‌ریزی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در مهلت‌های تعیین شده، گزارش پیشرفت فیزیکی انتقال این صنایع را ارائه دهند؛ چرا که اولویت اصلی ما در مدیریت شهری و عمرانی، حفظ تعادل میان فعالیت‌های اقتصادی و سلامت زیست‌محیطی است و در این مسیر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی یک ضرورت غیرقابل اجتناب است.

گفتنی است در پایان این نشست کارگروه کاهش آلودگی هوا مقرر شد گزارش نظارتی از روند نصب ایستگاه‌های سنجش آلودگی در معادن شن و ماسه و همچنین رعایت محدودیت ساعت کاری توسط کامیون‌های حمل مصالح، توسط شهرداری و پلیس راهور به دبیرخانه کارگروه ارسال شود.

منبع: استانداری فارس