پلیس آگاهی تاکستان با عملیاتی گسترده، باند سرقت به عنف بیش از ۹ تن سیم و کابل مسی را متلاشی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ وجیه‌الله عبدی، فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان، در گفتگو با خبرنگان از جزئیات عملیات هوشمندانه پلیس آگاهی در برخورد با باند سرقت سیم و کابل مسی رونمایی کرد.

وی با اشاره به وقوع دو فقره سرقت سنگین در واحدهای فولادی شهرستان تاکستان، اظهار داشت: «در یکی از این سرقت‌ها، سارقان با استفاده از یک دستگاه خودروی نیسان، شبانه به محوطه شرکت مورد نظر نفوذ کرده و با بستن دست و پای نگهبانان، بیش از ۵ تن سیم و کابل مسی را به یغما بردند. در سرقت دوم نیز بیش از ۴.۵ تن کابل دیگر مسروقه شد.»

سرهنگ عبدی با توضیح روند تحقیقات پلیس افزود: «پس از بررسی‌های تخصصی در محل وقوع جرم، سرنخ‌هایی از هویت یکی از سارقان به دست آمد. پس از شناسایی محل اختفای وی در استان تهران و انجام هماهنگی‌های قضایی، متهم دستگیر شد. وی در طی تحقیقات پلیسی اعتراف کرد که با همدستی ۴ نفر دیگر، مجموعاً بیش از ۹.۵ تن کابل و سیم مسی را سرقت و اموال را به دو مالخر در استان تهران فروخته است.»

فرمانده انتظامی تاکستان در ادامه خاطرنشان کرد: «کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش شبانه‌روزی و شناسایی سایر اعضا، پس از عملیات تعقیب و مراقبت طولانی، سایر اعضای این باند را در حین تردد در استان مرکزی به‌عنف دستگیر کردند.»

وی در پایان تأکید کرد: «تمامی سارقان دستگیر شده پس از تکمیل پرونده روانه زندان شده‌اند و دو نفر از مالخران نیز در این پرونده شناسایی و به مرجع قضایی معرفی گشتند.»

برچسب ها: دستگیری ، نیروی انتظامی
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