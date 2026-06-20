باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اعلام کرد: در حال حاضر تردد در بیشتر محورهای شمالی کشور روان است و هیچگونه مداخلات جوی در این محورها گزارش نشده است.
وی اظهار کرد: در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت، مسیر رفت و برگشت، تردد بدون مشکل خاصی در جریان است.
محرابینیا افزود: در سایر محورهای شمالی نیز شرایط ترافیکی عادی بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای اصلی نیز گفت: در برخی مسیرها شاهد ترافیک سنگین هستیم که شامل آزادراه تهران ـ کرج در حدفاصل شهرک خاتم تا پل فردیس، آزادراه قزوین ـ کرج در محدوده گلشهر، محور شهریار ـ تهران در اکثر مقاطع و محور پاکدشت ـ تهران در محدوده خاتونآباد است.
وی با تأکید بر اینکه رانندگان پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند، گفت: اطلاعات بهروز جادهها از طریق سامانههای مرکز مدیریت راههای کشور در دسترس مسافران قرار دارد.