باشگاه خبرنگاران جوان - حج تمتع ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفاً یک عملیات سالانه اعزام و خدمت‌رسانی به زائران دانست. این موسم در شرایطی برگزار شد که مجموعه‌ای از چالش‌های امنیتی، روانی، رسانه‌ای، اقتصادی و اجرایی به طور همزمان بر فضای تصمیم‌گیری و مدیریت عملیات سایه افکنده بود. در چنین شرایطی، استمرار حضور جمهوری اسلامی ایران در حج، اجرای موفق عملیات میدانی، مدیریت هزاران زائر ایرانی در عربستان و در نهایت تدوین نقشه راه آینده، حج ۱۴۰۵ را به یکی از مهم‌ترین تجربه‌های مدیریتی سال‌های اخیر در نظام حج‌گزاری کشور تبدیل کرد.

حج ۱۴۰۵ از همان ابتدا با شرایطی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته آغاز شد. فضای منطقه‌ای، نگرانی‌های عمومی، فشار‌های رسانه‌ای، ابهامات اجرایی و برخی محدودیت‌های عملیاتی، شرایطی را رقم زده بود که تصمیم برای استمرار عملیات، صرفاً یک تصمیم اجرایی تلقی نمی‌شد؛ بلکه در نقطه تلاقی حق تشرف زائران، مسئولیت دینی، مصالح ملی و ضرورت حفظ حضور جمهوری اسلامی ایران در بزرگ‌ترین اجتماع جهان اسلام قرار داشت.

در چنین فضایی، عملیات حج تنها با تکیه بر سازوکار‌های مرسوم قابل مدیریت نبود. مجموعه دستگاه‌های مسئول ناگزیر بودند همزمان با برنامه‌ریزی برای اعزام و اسکان زائران، به مدیریت افکار عمومی، پاسخگویی به نگرانی خانواده‌ها، حفظ اعتماد اجتماعی و صیانت از کرامت زائران نیز توجه کنند.

حج امسال همچنین بار دیگر برخی چالش‌های ساختاری و دیرپای نظام حج‌گزاری کشور را آشکار ساخت. موضوع صف انتظار و سپرده‌های قدیمی، فرسایش استطاعت مالی و جسمی بخشی از متقاضیان، محدودیت‌های ناشی از تأمین و انتقال ارز، وابستگی به برخی گلوگاه‌های حمل‌ونقل و پیچیدگی تعاملات بین‌المللی، از جمله مسائلی بود که در جریان عملیات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

در کنار این چالش‌ها، ویژگی‌های جمعیتی زائران نیز پیام مهمی برای آینده داشت. افزایش میانگین سنی زائران، رشد سهم بانوان، حضور گسترده اهل سنت، تنوع تحصیلی و شغلی و حضور گروه‌های مختلف اجتماعی، نشان داد که برنامه‌ریزی برای حج آینده نیازمند رویکردی مبتنی بر شناخت دقیق‌تر مخاطبان و طراحی خدمات متناسب با نیاز‌های واقعی آنان است.

با آغاز عملیات اعزام، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و پشتیبانی در ابعادی گسترده به جریان افتاد. با وجود برخی مشکلات در حوزه حمل‌ونقل هوایی، صدور روادید و برخی فرآیند‌های اجرایی، عملیات اعزام زائران به عربستان انجام شد و شبکه خدمت‌رسانی در مدینه و مکه فعالیت خود را آغاز کرد.

مدینه نخستین عرصه آزمون میدانی عملیات بود؛ جایی که پیامد‌های تأخیرها، تغییرات برنامه‌ای و برخی محدودیت‌ها به صورت مستقیم در خدمات‌رسانی ظهور پیدا کرد. با این حال، ساختار مدیریتی مستقر در مدینه توانست با بهره‌گیری از شبکه اسکان، خدمات درمانی، تغذیه، حمل‌ونقل و نظارت مستمر، شرایط را مدیریت کرده و زمینه انتقال زائران به مکه را فراهم سازد.

ورود به مکه، آغاز مرحله‌ای جدید و حساس‌تر بود. در این مرحله، عملیات از مدیریت استقرار به مدیریت تراکم و ریسک تغییر فاز داد. انتقال گسترده زائران، آماده‌سازی کاروان‌ها برای مناسک، ساماندهی اسکان و برنامه‌های آموزشی، بخشی از اقدامات این دوره را تشکیل می‌داد.

اوج عملیات در ایام تشریق رقم خورد؛ جایی که همه زیرسیستم‌های حج به صورت همزمان فعال شدند. اسکان، تغذیه، آبرسانی، حمل‌ونقل، خدمات درمانی، راهنمایی زائران، کنترل گمشدگان و مدیریت جلوگیری از گرمازدگی، در قالب یکی از تاثیرگذارترین عملیات‌های انسانی و لجستیکی به اجرا درآمد.

در این میان، مرکز کنترل عملیات به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط اتکای مدیریت میدانی ایفای نقش کرد. این مرکز با جمع‌آوری داده‌های عملیاتی، ارزیابی ریسک‌ها، هماهنگی میان واحد‌ها و پیگیری مسائل تا حصول نتیجه، به مرجع اصلی تصمیم‌سازی و پاسخگویی تبدیل شد. تجربه مرکز کنترل نشان داد که مدیریت موفق حج تنها با افزایش امکانات حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند پیوند مؤثر میان داده، تصمیم و اقدام است.

در کنار مدیریت میدانی، موضوعات انسانی و حقوقی نیز بخش مهمی از عملیات را به خود اختصاص داد. پیگیری وضعیت زائران تبعی، جاماندگان، افراد دارای مشکلات روادید و همچنین تعیین تکلیف زائران دارای کسری اقامت، از جمله اقداماتی بود که با هدف صیانت از حقوق زائران و کاهش آثار مشکلات اجرایی دنبال شد.

حج ۱۴۰۵ همچنین نشان داد که رسانه و افکار عمومی به یکی از ارکان اصلی مدیریت عملیات تبدیل شده‌اند. همان‌گونه که برای حمل‌ونقل، اسکان و درمان برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، برای اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی، اقناع افکار عمومی و مدیریت روایت نیز باید برنامه‌ای مستقل وجود داشته باشد. تجربه امسال ثابت کرد که هر مسئله میدانی، در صورت نبود اطلاع‌رسانی به‌موقع، می‌تواند به یک چالش رسانه‌ای تبدیل شود.

یکی از دستاورد‌های قابل توجه این دوره، فراهم شدن امکان اعزام بخشی از ایرانیان خارج از کشور در قالب کاروان‌های رسمی بود. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها و حذف مسیر‌های غیررسمی، ظرفیت جدیدی برای تقویت پیوند‌های فرهنگی و معنوی ایرانیان خارج از کشور با وطن ایجاد کرد و می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از محور‌های توسعه خدمات حج تبدیل شود.

پس از پایان عملیات، مرحله آسیب‌شناسی و استخراج درس‌آموخته‌ها آغاز شد. بررسی‌های انجام‌شده مجموعه‌ای از گلوگاه‌های ساختاری در حوزه‌های مدیریت کلان، ارز، حمل‌ونقل، سامانه‌های اطلاعاتی، سرمایه انسانی، ارتباط با زائر، مدیریت بحران و نظام تصمیم‌گیری را آشکار ساخت. در مقابل، تجربه‌های موفقی نیز در حوزه مدیریت ریسک، مرکز کنترل عملیات، خدمات میدانی، راهنمایی زائران و هماهنگی بین‌بخشی به دست آمد که می‌تواند مبنای اصلاحات آینده قرار گیرد.

بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای حج ۱۴۰۶ با رویکردی متفاوت آغاز شده است. تعیین تکلیف مسائل ارزی پیش از ثبت‌نام، برنامه‌ریزی مبتنی بر ظرفیت مؤثر، استقرار مرکز کنترل دائمی، توسعه نظام‌های داده‌محور، تقویت مدیریت ریسک، اصلاح برخی فرآیند‌های اجرایی و حرکت به سمت همسان‌سازی خدمات کاروان‌ها، بخشی از محور‌های اصلی این برنامه محسوب می‌شود.

در افقی بلندمدت‌تر نیز برنامه ریزی مدیریت حج، مسیر تحول نظام حج‌گزاری کشور تا سال ۱۴۱۰ را ترسیم کرده است. این چشم‌انداز بر اصولی همچون زائرمحوری، عدالت در بهره‌مندی، شفافیت اقتصادی، کرامت زائر و یادگیری سازمانی استوار است و اهدافی نظیر کاهش زمان انتظار، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، اصلاح ساختار حمل‌ونقل، تقویت مرکز کنترل و گسترش خدمات به ایرانیان خارج از کشور را دنبال می‌کند.

برآیند تجربه حج ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این موسم صرفاً یک عملیات موفق اجرایی نبود؛ بلکه روایتی از عبور از چالش‌ها، حفظ انسجام در شرایط پیچیده، مدیریت همزمان بحران‌ها و حرکت به سوی تحول بود. اگر درس‌آموخته‌های این تجربه به اصلاحات پایدار و برنامه‌های عملیاتی مؤثر تبدیل شود، حج ۱۴۰۵ می‌تواند به عنوان یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ معاصر حج‌گزاری جمهوری اسلامی ایران شناخته شود؛ نقطه‌ای که در آن تجربه میدان، به سرمایه‌ای برای آینده تبدیل شد.