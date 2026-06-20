نخست وزیر ایتالیا به لفاظى ترامپ به دلیل انتقاد مجدد از موضع رم در طول جنگ ایران واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا روز شنبه به انتقادات جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پاسخ داد و اظهارات او در مورد محبوبیتش و موضع ایتالیا در مورد عملیات نظامی آمریکا مرتبط با ایران را رد کرد.

ملونی در پلتفرم رسانه اجتماعی اینستاگرام گفت: رئيس جمهور ترامپ، این حملات مداوم و بی‌دلیل بی‌معنی هستند.

او گفت: «محبوبیت من به توانایی من در دفاع از منافع ملی ایتالیا بستگی دارد و این دقیقاً همان کاری است که من همیشه انجام داده‌ام.»

ملونی همچنین به انتقاد ترامپ از تأسیسات نظامی آمریکا در ایتالیا پاسخ داد و گفت که استفاده از آنها تابع توافق‌نامه‌های دوجانبه است.

او گفت: «استفاده از آنها تابع توافق‌نامه‌هایی است که ما همیشه به آنها احترام گذاشته‌ایم و تا زمانی که من نخست‌وزیر هستم، نمی‌توان آن را نقض کرد.»

ملونی گفت: «ایتالیا یک کشور مستقل باقی می‌ماند.» و افزود: «در هر صورت، محبوبیت من به شما ربطی ندارد. پیشنهاد می‌کنم روی محبوبیت خودتان تمرکز کنید.»

این تبادل نظر پس از نظرات ترامپ در تروث سوشال منتشر شد که در آن ادعا کرد ملونی بار‌ها در طول اجلاس اخیر گروه ۷ در فرانسه درخواست عکس با او را داشته و او را متهم کرد که درخواست‌های ایالات متحده در رابطه با تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را رد کرده است.

ترامپ همچنین از ایتالیا به دلیل عدم اجازه به ایالات متحده برای استفاده از باند‌های فرود و فرودگاه‌های ایتالیا انتقاد کرد و آن را «یک دردسر بزرگ لجستیکی» توصیف کرد و تأکید کرد که واشنگتن از طریق ناتو به امنیت ایتالیا کمک زیادی می‌کند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که ملونی پس از جنگ به دنبال احیای روابط با او بوده است، ادعایی که او آن را به جایگاه سیاسی داخلی خود مرتبط دانست.

منبع: آناتولى

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جورجیا ملونی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
ریس جمهوری دیوانه و پست فطرتی که با دیوانگی سعی دارد امریکا را اول کند غافل از اینکه آخر امریکا را رقم میزند و حتی متحدانش هم به او اعتماد ندارند
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
چ عجب

از خواب بیدار شدی

خانم ملونی
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
ایتالیا و اسپانیا باهم هماهنگ شدن
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ یه آدم بسیار هیز و مغروری هستش.این غرور باعث نابودیش میشه.فقط عاشق زنهاست
۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
شما سعی کن بنده و مطیع آمریکا نباشی
۲
۱۰
پاسخ دادن
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