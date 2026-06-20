باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آشنایی با باید‌ها و نباید‌ها در عقرب‌گزیدگی + فیلم

در مواجهه با گزیدگی عقرب باید به برخی نکات توجه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکثر عقرب‌ها کم خطر هستند اما در صورت بروز عقرب زدگی باید فرض را بر این بگذاریم که آن عقرب خطرناک و سمی بوده است و فورا به آن رسیدگی کنیم.

مطالب مرتبط
آشنایی با باید‌ها و نباید‌ها در عقرب‌گزیدگی + فیلم
young journalists club

عقرب؛ جانداری بی آزار که علاقه‌ای به نیش زدن ندارد + فیلم

آشنایی با باید‌ها و نباید‌ها در عقرب‌گزیدگی + فیلم
young journalists club

عقربی که در تاریخ فوتبال ماند + فیلم

آشنایی با باید‌ها و نباید‌ها در عقرب‌گزیدگی + فیلم
young journalists club

جزئیاتی از کشف محموله خزندگان قاچاق در فرودگاه

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم
۲۲۲۷

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم
۸۵۵

عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
سایه حواشی بر نبرد ایران و بلژیک + فیلم
۸۴۱

سایه حواشی بر نبرد ایران و بلژیک + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم
۸۱۷

روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم
۶۷۹

طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha