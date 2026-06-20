مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: طی ۵ روز آینده در بسیاری از نقاط کشور شاهد آسمان صاف و آفتابی خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی ۵ روز آینده برای اکثر مناطق کشور آسمانی صاف و بدون بارش خواهد بود.
وی افزود:در پنج روز آینده در ارتفاعات استانهای ساحلی خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود. در سایر نقاط کشور در طی این مدت پدیده بارشی نخواهیم داشت.
او بیان کرد: همچنین در پنج روز آینده در شمال شرق و شرق کشور و دامنههای جنوبی البرز شرقی در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.
وی افزود:در سه روز آینده شرق دریای عمان و یکشنبه و دوشنبه دریای خزر مواج است.