باشگاه خبرنگاران جوان - سیداسماعیل حسینی با اشاره به موضوع بازگشت منابع حاصل از فروش نفت، اظهار کرد: در شرایط فعلی، صرف افزایش صادرات نفت کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، امکان دسترسی کشور به درآمدهای حاصل از این صادرات است. هر مقدار که این منابع با تأخیر یا محدودیت مواجه شوند، طبیعتاً آثار آن در بازار ارز و تأمین نیازهای اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
او با تأکید بر اینکه موفقیت در صادرات نفت زمانی کامل میشود که درآمدهای حاصل از آن در اختیار اقتصاد کشور قرار گیرد افزود: کمیسیون انرژی به طور مستمر گزارشهای مربوط به صادرات نفت، وصول مطالبات و وضعیت منابع ارزی را پیگیری میکند و معتقد است باید از همه ظرفیتهای موجود برای تسهیل بازگشت این منابع استفاده شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از مشکلات ناشی از محدودیتهای بینالمللی و سازوکارهای نقلوانتقال پول است، اما انتظار مجلس از وزارت نفت و بانک مرکزی این است که با استفاده از دیپلماسی انرژی و روشهای نوین مالی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و جلب همکاریهای بینالمللی حوزه بانکی و ارزی روند دسترسی به منابع ارزی را تسریع کند.
حسینی با بیان اینکه نوسانات بازار ارز دلایل متعددی دارد، بیان کرد: نمیتوان افزایش یا کاهش قیمت دلار را تنها به یک عامل نسبت داد، اما بدون تردید دسترسی کامل به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، یکی از مؤلفههای مهم در ایجاد ثبات اقتصادی است.
او تصریح کرد: باقی ماندن بخشی از منابع در حسابهای تراستی و محدودیت در دسترسی به آن، میتواند بر بازار ارز اثرگذار باشد، اما کمیسیون انرژی معتقد است مسائل این حوزه باید با نگاه کارشناسی و به دور از تصمیمات هیجانی پیگیری شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اولویت کمیسیون انرژی، صیانت از منافع ملی و کمک به افزایش درآمدهای کشور است و انتظار میرود همه دستگاهها برای تسهیل بازگشت منابع ارزی و کاهش فشار بر اقتصاد کشور، هماهنگ عمل کنند.
منبع: دفتر نماینده مجلس