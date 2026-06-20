سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که برای ادامه رایزنی‌ها درباره تفاهم میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده، امشب با مسعود پزشکیان دیدار و رایزنی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، عصر امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ به منظور پیگیری مناسبات دوجانبه شامل توسعه روابط و همکاری‌ها در زمینه تجارت مرزی و مقابله با تروریسم و نیز موضوع اجرایی شدن تفاهم‌نامه و تحولات منطقه وارد تهران شد و مورد استقبال اسکندر مومنی وزیر کشورمان قرار گرفت.

نقوی پیش از ظهر امروز برای زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) وارد مشهد مقدس شده بود.

مومنی در بدو ورود وزیر کشور پاکستان به تهران، اظهار داشت: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان در این ایام زحمات زیادی کشیده است. از دولت و ملت پاکستان بابت پیگیری‌ها و تلاش‌هایشان صمیمانه سپاسگزاریم.

وی افزود: سفر وزیر کشور پاکستان علاوه بر موضوعات دو جانبه بین دو وزارت کشور ایران و پاکستان، موضوع تحولات منطقه، اجرایی شدن بند‌های تفاهم‌نامه و همچنین پیامی که به ایران آورده‌اند، از موضوعات سفر آقای نقوی است که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

نقوی نیز از دیدارش با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان خبر داد و گفت: پس از این دیدار، نشستی با دکتر مومنی وزیر کشور ایران خواهیم داشت. در این نشست درخصوص مسائل رایج منطقه گفت‌و‌گو خواهیم کرد.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: پاکستان ، مسعود پزشکیان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
متاسفانه مسئولین کشور از تاریخ درس نمیگیرن و هر دفعه اسیر چرخه جنگ آتش بس مذاکره میشن و این به خاطر ذهن غرب زده اونهاست.
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