نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان فردا برای شرکت در مذاکرات مرتبط با تفاهم‌نامه ایران و با هدف تسهیل گفت‌و‌گو‌ها به سوئیس سفر می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از یک منبع در دولت پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف، نخست وزیر و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان فردا برای شرکت در گفت‌و‌گو‌های مرتبط با تفاهم‌نامه ایران، به کشور سوئیس سفر می‌کنند.

گفته شده شهباز شریف و عاصم منیر، ریاست هیئت پاکستانی را بر عهده دارند و برای تسهیل گفت‌و‌گو‌ها تلاش می‌کنند.

 وزارت امور خارجه پاکستان عصر امروز اعلام کرد که مذاکرات فنی ایران و آمریکا فردا در هتل بورگن اشتوک سوئیس برگزار خواهد شد.

گفته شده جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ به زودی برای شرکت در این مذاکرات عازم سوئیس می‌شود. 

جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان ویژه کاخ سفید و نخست وزیر قطر از دیگر افرادی هستند که احتمالا در مذاکرات سوئیس حضور خواهند داشت. 

این گفت‌و‌گو‌ها در بازه زمانی ۶۰ روزه که طبق تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مشخص شده، انجام خواهد شد و مواردی از قبیل برنامه هسته‌ای ایران، آزادسازی اموال بلوکه شده و لغو تحریم‌ها را بررسی خواهد کرد.

عصر امروز، وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که آمریکا در حال همکاری با قطر بر روی سازوکاری است که می‌تواند میلیارد‌ها دلار از اموال بلوکه شده ایران را برای مصارف بشردوستانه در دسترس قرار دهد. این طرح که هنوز در حال بررسی است و نیاز به تأیید ایران دارد، در ابتدا دسترسی به ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که در قطر نگهداری می‌شود را فراهم می‌کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهباز شریف ، پاکستان و ایران ، مذاکرات آتش بس
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