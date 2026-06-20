باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری از ابلاغ اعتبار وزارت نفت برای تداوم طرح بیایان زدایی در استان خبر داد و گفت: این اعتبار دویست میلیارد تومان است که پیش بینی میشود با تخصیص آن در ابتدای نیمه دوم سال کار نهال کاری تا سه سال آینده در مناطق بیابانی اجرا شود.
مرتضی داوودی افزود: مهمترین و بحرانیترین بخش این محدوده در منطقه نواران قرار دارد که در سطحی بالغ بر ۵۲ هزار هکتار شناسایی شده و مطالعات لازم برای اجرای عملیات بیابانزدایی در آن انجام شده است. این منطقه به عنوان کانون اصلی بحران گردوغبار در استان شناخته میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته گفت: در سال گذشته عملیات اجرایی نهالکاری در سطح یکهزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی بیابانی استان انجام شد که ۵۰۰ هکتار آن در منطقه حسینآباد میشمست و مابقی در منطقه نواران اجرا شد.
همچنین با تخصیص حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان جنگلها در قالب طرح محرومیتزدایی، حدود ۱۴۲ هزار اصله نهال در سطح ۶۵۰ هکتار از اراضی نواران کاشته شد.
منبع:صدا و سیما