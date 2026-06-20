 ساختمان مرکز تجاری ایران و عراق مورد حمله عناصری قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عناصرى از فرصت سوء استفاده کرده و به یکی از پروژه‌های اقتصادی مهم ایران در عراق تعرض کرده و صدماتی وارد کردند.

ساختمان مرکز تجاری ایران و عراق، مورد حمله عناصری قرار گرفته و امروز مطالبه مردم ایران این است که پیگیری و رسیدگی شود.

حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدعلی خان محمدی ریاست هیئت امنای سازمان متخصصین و مدیران ایران و ریاست ساختمان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در بغداد، در گفتگویی به بیان نکاتی پیرامون این ساختمان و نیز حادثه اخیر پرداخت:

پروژه احداث و بهره برداری ساختمان تجارت جهانی ایران و عراق، یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها برای تحول در مروادات اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق و كشور‌های منطقه بوده است. پروژه‌ای که سال گذشته به بهره برداری رسید و تمامی ظرفیت آنها فعال سازی شد. این مرکز زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع دارد که نمایشگاه و غرفه‌های متعدد در آن تعبیه شده تا تولیدکنندگان و بازرگانان بتوانند محصولات خود را در این مرکز به معرض نمایش درآورند و از طرفی جلسات، قراردادها، موضوع ضمانت نامه‌ها و مباحث حقوقی آنها در این مرکز قابل پیگیری است.

موضوع فعالیت اقتصادی ساختمان تجارت جهانی ایران و عراق به چهار حوزه تقسیم می‌شود: حوزه فنی مهندسی، صرافی و بانکی، مشتقات نفتی و مراودات تجاری. اگر بازرگان یا تولیدکننده ما بخواهد به عراق صادرات داشته باشد نقاط مبهمی در ذهنش شکل می‌گیرد. مثل اینکه مراودات بانکی را کجا انجام دهد و یا ضمانت‌های بانکی به چه صورت است و یا حتی چگونه در بازار عراق بتواند بازاریابی کند.

چه وظایف دیگری بر عهده این مرکز نهاده شده است؟

یکی دیگر از وظایف این مرکز، ارائه خدمات بهتر به زوار ایرانی و نیز آمادگی برای جنگ اقتصادی از طریق افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور است. این مجموعه از لحاظ طراحی شکیل و در خور شان جمهوری اسلامی است و ظرفیت‌های لازم برای توسعه بازرگانی بین ایران و عراق را فراهم کرده است. در حال حاضر ۱۴۰ شرکت ایرانی در قالب ۴۲ شوروم متنوع محصولات خود را به این مرکز آورده و در معرض نمایش قرار داده‌اند و قرارداد‌هایی نوشته شده و ظرفیت‌هایی ایجاد شده که پیرو آن توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق حاصل می‌شود. شایان ذکر است که این مرکز در بغداد مجوز رسمی از سازمان توسعه تجارت دارد.

میزان سرمایه گذاری در این مجموعه چقدر بوده است؟

بیش از ۳ میلیون دلار سرمايه گذاری صورت گرفته و از این حیث می‌تواند الگویی برای احداث مراکز برای سایر کشور‌ها نیز باشد. این سرمایه گذاری تسهیل گر امر صادرات برای ایران بوده و در شرایط جنگی فعلی هم می‌تواند یکی از نقاط قابل اتکا برای تجارت ایران باشد.

چه تعرضی به این مرکز صورت گرفته است؟

در زمانی که کشور عزیزمان درگیر جنگ تحمیلی با عنوان جنگ رمضان بوده و توجه تاکتیکی و نظامی متمرکز روی مقابله با دشمن متخاصم و نیز دفاع مشروع از کشور بوده، عناصری از فرصت سوء استفاده کرده‌اند و به ایجاد خسارت به بخش‌هایی از ساختمان تجارت جهانی ایران و عراق پرداخته‌اند. این صدمات به حدی بوده که قسمت‌هایی از ساختمان تخریب شده و در بخش‌هایی غیر قابل استفاده شده است و فعالیت تاجران و فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی را در این مرکز مختل کرده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که چه کسی مسئول و پاسخگو است؟

آقای فائق زیدان ریاست قوه قضائیه عراق، آقای علی زیدی نخست وزیر عراق، وزیر تجارت عراق، آقای هادی عامری رئیس مجموعه بدر عراق و مسئولان عراقی و همچنین مقامات جمهوری اسلامی در ایران و عراق که مسئولیت حمایت از ایرانیان و اموال ایرانیان را بر عهده دارند، می‌بایست پیگیر این تخریب باشند.

آحاد ملت فهیم و غیور ایران انتظار سیلی محکم و جواب قاطع و سريع به آمران و عاملانی که این تخریب مشکوک را انجام دادند را دارند تا بار ديگر کسی جرات انجام چنین توهین‌هایی در سایر نقاط جهان به اموال مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشد. اگر عاملان و آمران تادیب نشوند مطمئن باشید که اموال مردم ایران و جمهورى اسلامی در سایر نقاط جهان هر روز مورد تعرض قرار خواهد گرفت. ملت ایران تقاضای پاسخ سریع و قاطع و مشت آهنین و سیلی محکم را دارند و منتظر پاسخ مسئولین جمهوری اسلامی ایران در میادین شهر‌ها و صدا و سيماى جمهوری اسلامی ایران هستند.