باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هم‌نوایی نوجوانان یزدی + فیلم

جمع‌خوانی نوجوانان یزدی در برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی» حال و هوای متفاوتی به این برنامه بخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوجوانان دارالعباده یزد، با اجرای آیین سنتی و هم‌خوانی اشعار و نوحه‌های مذهبی در برنامه حسینیه معلی، جلوه‌ای از شور و ارادت مردم یزد به حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشتند.

مطالب مرتبط
هم‌نوایی نوجوانان یزدی + فیلم
young journalists club

اجرای باشکوه آیین سنج و دمام‌نوازی + فیلم

هم‌نوایی نوجوانان یزدی + فیلم
young journalists club

نوای «قاراقارا» در حسینیه معلی + فیلم

هم‌نوایی نوجوانان یزدی + فیلم
young journalists club

وقتی نوجوان‌ها به‌جای خانواده با هوش مصنوعی درد دل می‌کنند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
عملیات نفس‌گیر امدادگران هلال احمر برای نجات یکی از هموطنان از زیرآوار + فیلم
۷۷۸

عملیات نفس‌گیر امدادگران هلال احمر برای نجات یکی از هموطنان از زیرآوار + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
محمدجواد لاریجانی: دیپلماسی باید دستاوردهای میدان را تثبیت کند + فیلم
۷۱۷

محمدجواد لاریجانی: دیپلماسی باید دستاوردهای میدان را تثبیت کند + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق + فیلم
۶۷۶

از تهدید تا توافق + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم
۶۳۶

از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
دست برتر ایران در دیپلماسی از زبان رسانه‌های غربی + فیلم
۵۵۸

دست برتر ایران در دیپلماسی از زبان رسانه‌های غربی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha