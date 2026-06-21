باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی فوتبال اکوادور و کوراسائو از گروه E در هفته دوم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد یکشنبه از ساعت ۳:۳۰ در ورزشگاه اروهد کانزاس سیتی به مصاف یکدیگر می‌روند.

تیم‌های اکوادور و کوراسائو در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که هر ۲ تیم در بازی اول خود برابر حریفان خود شکست خوردند و به برد در این بازی نیاز مبرم دارند.

تیم ملی کوراسائو، که برای اولین بار در تاریخ جام جهانی حضور دارد، در بازی اول خود برابر آلمان شکست سنگین ۷ بر یک را تجربه کرد. با این حال دیک ادووکات سرمربی کوراسائو تلاش خود را می‌کند نقاط ضعف تیم خود را ترمیم کرده تا شاگردانش بتوانند شکست سنگین هفته اول را جبران کنند.

لیوانو کومننشیا ستاره تیم کوراسائو که در بازی اول برابر آلمان هم توانست گلزنی کند، امیدوار است در بازی با اکوادور هم روند گلزنی خود را ادامه بدهد تا به تیمش در نتیجه گیری کمک کند.

در آن طرف، تیم ملی اکوادور پس از ۲۰ بازی بدون شکست، در اولین بازی خود مقابل ساحل عاج شکست خورد و این تیم با برخورد توپ به تیر دروازه، از کسب امتیاز بازماند.

سباستین بکاسسه، سرمربی اکوادور، با اعتراف به فشار روانی ناشی از این باخت، تأکید کرده است که تیمش اکنون بیش از هر زمان دیگری به اعتمادبه‌نفس و باور نیاز دارد.

به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم می‌توانند اولین برد خود را در جام جهانی کسب کند و امیدوار به صعود از گروهش باشد.