دیدار تیم‌های ملی فوتبال اکوادور و کوراسائو در دور دوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد یکشنبه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی فوتبال اکوادور  و کوراسائو از گروه E  در هفته دوم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد یکشنبه  از ساعت ۳:۳۰ در  ورزشگاه اروهد کانزاس سیتی به مصاف یکدیگر می‌روند.  

تیم‌های اکوادور و کوراسائو در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که هر ۲ تیم در بازی اول خود برابر حریفان خود شکست خوردند و به برد در این بازی نیاز مبرم دارند.  

تیم ملی کوراسائو، که برای اولین بار در تاریخ جام جهانی حضور دارد، در بازی اول خود برابر آلمان شکست سنگین ۷ بر یک را تجربه کرد. با این حال دیک ادووکات سرمربی کوراسائو تلاش خود را می‌کند نقاط ضعف تیم خود را ترمیم کرده  تا شاگردانش بتوانند  شکست سنگین هفته اول را جبران کنند.  

 لیوانو کومننشیا  ستاره تیم کوراسائو که در بازی اول برابر آلمان هم توانست گلزنی کند، امیدوار است در بازی با اکوادور هم روند گلزنی خود را ادامه بدهد تا به تیمش در نتیجه گیری کمک کند.   

در آن طرف، تیم ملی  اکوادور پس از ۲۰ بازی بدون شکست، در اولین بازی خود مقابل ساحل عاج شکست خورد و این تیم با برخورد توپ به تیر دروازه، از کسب امتیاز بازماند.

سباستین بکاسسه، سرمربی اکوادور، با اعتراف به فشار روانی ناشی از این باخت، تأکید کرده است که تیمش اکنون بیش از هر زمان دیگری به اعتمادبه‌نفس و باور نیاز دارد.

به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم می‌توانند اولین برد خود را در جام جهانی کسب کند و امیدوار به صعود از گروهش باشد.  

برچسب ها: تیم ملی اکوادور ، جام جهانی ۲۰۲۶
خبرهای مرتبط
جام جهانی ۲۰۲۶؛
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
جام جهانی ۲۰۲۶؛
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
آلمان ۲ - ۱ ساحل عاج/ دنیز اونداف ناجی ژرمن ها شد + فیلم
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
تیم ملی به لس‌آنجلس رفت
ژاپن - تونس؛ شاگردان هروه رنار به دنبال انتقام‌گیری از سامورایی‌ها
جدال اکوادور و کوراسائو برای کسب نخستین برد
از تصمیم فدراسیون فوتبال برای شکایت از آمریکا تا درخشش رزمی‌کاران کشورمان در ترکیه + فیلم
آخرین اخبار
آلمان ۲ - ۱ ساحل عاج/ دنیز اونداف ناجی ژرمن ها شد + فیلم
ژاپن - تونس؛ شاگردان هروه رنار به دنبال انتقام‌گیری از سامورایی‌ها
جدال اکوادور و کوراسائو برای کسب نخستین برد
تیم ملی به لس‌آنجلس رفت
از تصمیم فدراسیون فوتبال برای شکایت از آمریکا تا درخشش رزمی‌کاران کشورمان در ترکیه + فیلم
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
جمع‌بندی نهایی در استقلال؛ مربی ترک در راه کادر فنی
بختیاری آخرین تکواندوکار مسافر ناگویا شد
لیست سفید بازیکنان مازاد استقلال
رضایی به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شد
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
رحمان رضایی: فیفا باید موضع شفاف‌تری در مورد حمایت از ایران می‌گرفت
زمان نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال مشخص شد
خارجی‌های لیگ برتر نصف شدند
تأکید وزارت ورزش بر عبور از برنامه‌های نمایشی در حوزه جوانان
نخستین اعزام تاریخی دختران ایران به رقابت‌های رسمی ژیمناستیک هنری آسیا
بصارت‌دار: اردوی اردبیل، گام مهمی در مسیر بازی‌های آسیایی است
ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا؛ مدال برنز بر گردن احمدکهنی
تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران
لیست اعزامی تیم ملی فوتسال بانوان به مسابقات کافا مشخص شد
پایان آماده‌سازی ملی‌پوشان فوتسال بانوان برای مسابقات کافا
تصمیم نهایی در مورد لیگ برتر اعلام شد
کاراته قهرمانی آسیا؛ کومیته تیمی بانوان ایران فینالیست شد/ کسب سهمیه جهانی
برنامه ریزی جامعه ورزش برای حضور منسجم در مراسم تشییع قائد امت
کاپ نایب‌ قهرمانی ۲۰۱۴ جهان به ایران برمی‌گردد
هشدار رسانه‌های بلژیکی درباره ضعف دفاعی پیش از بازی با ایران
پیاتزا: مشکل از پاسور نیست، تمام تیم باید بهتر شود