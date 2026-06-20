روابط عمومی معاونت سیاسی صداوسیما به اظهارات سید محمود نبویان، نماینده تهران، در آنتن زنده شبکه خبر واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی معاونت سیاسی رسانه ملی در اطلاعیه‌ای در واکنش به اظهارات حجت‌الاسلام نبویان اعلام کرد که پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به استحضار مخاطبان محترم شبکه خبر می‌رساند اظهارات یک نماینده مجلس دعوت‌شده به برنامه امروز زنده این شبکه و اشاره ناقص و مخدوش وی به برخی اسناد دارای طبقه‌بندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است و سازمان صداوسیما پیگیری‌های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار می‌دهد.

شبکه خبر ضمن ابراز تاسف بابت بی‌توجهی مهمان مذکور به قواعد اخلاقی و الزامات آنتن زنده، به اطلاع می‌رساند مدیریت این شبکه ضمن پذیرش استعفای مدیرکل مربوطه، برخورد‌های انضباطی لازم را به دلیل بی‌توجهی به الزامات برنامه‌های زنده و سهل‌انگاری در مدیریت حرفه‌ای به عمل خواهد آورد.

برچسب ها: رسانه ملی ، نماینده مجلس
خبرهای مرتبط
بهروز رضوی؛ صدایی ماندگار که به واژه‌ها جان می‌بخشید
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
مهندسان درباره سرنوشت نهایی ساختمان شیشه‌ای تصمیم می‌گیرند + فیلم
«جام ۲۶» و «نمودار» در ردیف پرتماس‌های هفته رسانه ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱۰۳
Iran (Islamic Republic of)
فرزند زاگرس
۲۳:۴۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز تنگه ایی ایرانی از هزاران سال پیش بوده و سلاحی ایرانی است برای بدخواهان و تحریم کنندگان ضمن اینکه امنیت اینجا با ماست
۹
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
عجب مملکت شیر تو شیری داریم
۴
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
دمش گرم،به مزاج غرب زده ها برخورده.ما ملت پشت رهبر و نیروهای مسلح هستیم و نمی زاریم آب خوش از گلوی غرب زده ها پایین بره،اینجا جای ایرانیان واقعی هست نه غربزده هایی که برای خودشون و زن و بچشون اقامت اونور آب دارند.
۲۰
۷۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
هر عقل سالمی می دونه مذاکره و تفاهم با آمریکا نتیجه ای جز خسران نداره حالا چرا عده ای اصرار دارند الله اعلم
۱۹
۷۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
یه نفر هم که حرف درست را میزنی اینجوری باهاش رفتار می کنند
ماله کشی نکنید
۲۵
۱۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
درود بر نبویان که حقیقت رو به مردم گفت
۲۲
۱۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
حالا ثابت شد چرا مجلس تعطیل شده ؟! بایکوت
۱۳
۱۰۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۲:۴۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مدیر شبکه خبر از اینجا اخراج شد رفت جای بهتر 😒😒
۶
۵۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
چرا به هر کسی اجازه ی زدن حرفهای خلاف مصالح و امنیت ملی داده میشه ؟
صدا و سیما یک خط مستقل و بی طرف رو باید دنبال کنه نه اینکه بشه تریبون یه جناح و گروه خاص
۵۷
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
نبویان افشا کن ...سازشگر رو رسوا کن
۲۰
۱۰۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
استعفای مدیر؟ یکی دیگه این کارو انجام داده مدیر شبکه استعفا میده؟ عجبا
حالا چی گفته؟ مردم نباید می‌دونستن؟ نامحرمن؟
۳
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
چیه فک کنم چیزایی که باب میل مسئولای غربگدا بوده نگفته .
۵
۵۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مطمئنا اگر آقای نبویان این حرف ها رو نمی‌گفتند و شبکه خبر پخش نمی‌کرد خیانت بود. چرا عذرخواهی می کنید؟
۵
۵۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
آقای نبویان هیچ اشتباهی نکردن.
۷
۶۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
خب چون حقیت گفته
۶
۶۳
پاسخ دادن
واکنش رسانه ملی به اظهارات نبویان در آنتن زنده
نوای خاموش کودکان میناب در سیرالئون شنیده شد
هیأت تخصصی کودک و نوجوان در تهران راه‌اندازی شد
آخرین اخبار
هیأت تخصصی کودک و نوجوان در تهران راه‌اندازی شد
واکنش رسانه ملی به اظهارات نبویان در آنتن زنده
نوای خاموش کودکان میناب در سیرالئون شنیده شد
کتاب‌های ایران‌شناسی در وین به نمایش درآمد
«حاج رحیم» در کمتر از دو ماه به چاپ دوم رسید
عطر محرم در رادیو ایران؛ همراهی مریم نشیبا با سوگواران حسینی در «باغ ارغوان»
رقابت «دختر غزه» در ۳ جشنواره جهانی
شرایط برای ساخت فیلم‌های مستقل و کم‌هزینه، بسیار دشوار شده است
«جام ۲۶» و «نمودار» در ردیف پرتماس‌های هفته رسانه ملی
آمار فروش و مخاطبان تئاتر شهر و تالار هنر؛ «بی‌هوده» پرفروش‌ترین شد
سریال جدید «سرخدار» در راه آنتن
قاب هولناک جنایت میناب، برنده جایزه بهترین عکس سال شد
سینماها به مناسبت تاسوعا و عاشورا تعطیل شدند
بهروز رضوی؛ صدایی ماندگار که به واژه‌ها جان می‌بخشید
اجرای بیش از هزار برنامه قرآنی در اربعین حسینی/ آغاز ثبت‌نام کاروان قرآنی نور
هدف‌گذاری برای ثبت ملی سفال و سرامیک به‌عنوان سوغات استان البرز
پخش فیلم سینمایی «چ» از شبکه نمایش به مناسبت سالگرد شهادت چمران
صنعت پوشاک ظرفیتی مغفول در اقتصاد مقاومتی است/ اقدامات مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت
تبدیل مجموعه‌های خاطره انگیز تلویزیونی به فیلم‌های سینمایی، از شب دهم تا پرده‌نشین
حمله به صداوسیما عزم ما را برای بیشتر کار کردن جزم کرد/ سریال «در و تخته» از جنس مردم بود + فیلم
حاج ماشاءالله عابدی‌فرد: نباید اتحادِ معجزه‌آسای مردم خدشه‌دار شود + فیلم
مهندسان درباره سرنوشت نهایی ساختمان شیشه‌ای تصمیم می‌گیرند + فیلم