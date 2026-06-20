روابط عمومی معاونت سیاسی صداوسیما به اظهارات سید محمود نبویان، نماینده تهران، در آنتن زنده شبکه خبر واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی معاونت سیاسی رسانه ملی در اطلاعیه‌ای در واکنش به اظهارات حجت‌الاسلام نبویان اعلام کرد که پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به استحضار مخاطبان محترم شبکه خبر می‌رساند اظهارات یک نماینده مجلس دعوت‌شده به برنامه امروز زنده این شبکه و اشاره ناقص و مخدوش وی به برخی اسناد دارای طبقه‌بندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است و سازمان صداوسیما پیگیری‌های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار می‌دهد.

شبکه خبر ضمن ابراز تاسف بابت بی‌توجهی مهمان مذکور به قواعد اخلاقی و الزامات آنتن زنده، به اطلاع می‌رساند مدیریت این شبکه ضمن پذیرش استعفای مدیرکل مربوطه، برخورد‌های انضباطی لازم را به دلیل بی‌توجهی به الزامات برنامه‌های زنده و سهل‌انگاری در مدیریت حرفه‌ای به عمل خواهد آورد.