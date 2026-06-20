رئیس‌جمهور در جریان گزارش‌های مربوط به خسارات زیست‌محیطی ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، اقدامات بین‌المللی انجام‌شده و برنامه‌های سازمان محیط زیست برای دوران پس از جنگ قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در بازدیدی سرزده از سازمان حفاظت محیط‌زیست، از نزدیک در جریان مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و برنامه‌های این سازمان، به‌ویژه خسارات زیست‌محیطی ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، قرار گرفت.

شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: در این جنگ، افزون بر خسارت‌های گسترده‌ای که به بخش‌های مختلف کشور وارد شد، شاهد وقوع «اکوساید» یا تخریب گسترده محیط‌زیست نیز بودیم و آثار زیست‌محیطی این جنگ ناجوانمردانه مستندسازی شده و بررسی دقیق میزان خسارت‌ها در حال انجام است.

وی افزود: پیش از آغاز جنگ و با توجه به تحرکات دشمن در منطقه خلیج فارس، اقدامات دیپلماتیک و بین‌المللی را با ارسال نامه‌های هشدارآمیز به وزرای محیط‌زیست کشور‌های منطقه آغاز کردیم. همچنین در طول جنگ نیز مکاتباتی با نهاد‌های بین‌المللی، از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس برنامه محیط‌زیست ملل متحد (UNEP)، انجام شد.

انصاری با اشاره به همکاری‌های بین‌بخشی سازمان گفت: در این ایام تلاش کردیم ضمن رعایت کامل ضوابط زیست‌محیطی، همکاری نزدیکی با سایر دستگاه‌ها، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای تسهیل واردات کالا‌های مورد نیاز داشته باشیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین از همکاری نیرو‌های اجرایی ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌ها با نیرو‌های نظامی و عملیاتی در دوران جنگ قدردانی کرد و افزود: در تمام این مدت، تلاش ما بر این بود که روند حفاظت از محیط‌زیست کشور بدون وقفه و با قوت ادامه یابد.

وی ادامه داد: اخیراً نیز در نشستی برخط با اینگر اندرسون، رئیس برنامه محیط‌زیست ملل متحد، ضمن تشریح پیامد‌های زیست‌محیطی حملات اخیر به ایران، بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از محیط‌زیست در شرایط جنگی، مستندسازی خسارت‌ها و پیگیری حقوقی عاملان این حملات تأکید کردیم.

انصاری همچنین به راه‌اندازی پویش «محرم سبز» اشاره کرد و گفت: این پویش با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مدیریت پسماند و بهره‌گیری از ظرفیت آیین‌های مذهبی ماه محرم برای ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی و گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست اجرا شده است.

وی با قدردانی از مواضع و تأکیدات رئیس‌جمهور در زمینه رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، به‌ویژه در حوزه مدیریت مصرف انرژی و منابع آب، اظهار کرد: بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور با بهره‌گیری از دانش روز، ظرفیت‌های علمی و مشارکت مردم، از مهم‌ترین تأکیدات دکتر پزشکیان در دوران پس از جنگ است و سازمان حفاظت محیط‌زیست این رویکرد را با جدیت دنبال خواهد کرد.

در ادامه این نشست، معاونان سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز گزارشی از میزان آسیب‌های واردشده به بخش‌های مختلف محیط‌زیست کشور ارائه کردند و رئیس‌جمهور ضمن استماع این گزارش‌ها، رهنمود‌های لازم را برای تداوم اقدامات حفاظتی و جبران خسارت‌ها ارائه کرد.

این سومین حضور مسعود پزشکیان در سازمان حفاظت محیط‌زیست است. وی پیش‌تر در همایش ملی هوای پاک (اول بهمن ۱۴۰۳) و همچنین نشست با مدیران سازمان در دوران جنگ (۳۱ مرداد ۱۴۰۴) در این سازمان حضور یافته بود.

منبع: سازمان محیط زیست

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، جنگ رمضان ، خسارات زیست محیطی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
ایکاش یکی به آقای پزشکیان و مسئول دفترش متذکر بشه که عادی سازی پوشیدن لباس آستین کوتاه آنهم در جلسات رسمی دولت ج.ا.ا در این جایگاه زیبا نیست !!!
عادی سازی خیلی چیزها جالب نیست !!!
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