ثبت نام زائران اربعین از پانزده محرم

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اشاره به شروع ثبت نام زائران اربعین ۱۴۰۵ از نهم تیرماه، از علاقمندان تشرف به این سفر روحانی خواست با نام نویسی در سامانه سماح شرایط بهره‌مندی از یک سفر مطمئن و ایمن را برای خود و همراهانشان فراهم نمایند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی آقایی در جلسه ستاد اربعین سازمان حج و زیارت با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام زائران در سامانه سماح از نهم تیرماه اظهار کرد: عملیات اربعین امسال از دهم تا بیست‌ودوم ماه صفر برنامه‌ریزی شده و تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز برای ثبت‌نام و ارائه خدمات به زائران در حال آماده‌سازی و نهایی شدن است.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام در سامانه سماح برای همه زائران ضروری است، افزود: زائران از طریق این سامانه می‌توانند از خدمات بیمه‌ای و پوشش‌های درمانی، امدادی و پشتیبانی بهره‌مند شوند و به همین دلیل ستاد مرکزی اربعین بر ثبت‌نام تمامی متقاضیان، از جمله اتباع خارجی مقیم کشور، تأکید ویژه دارد.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: هزینه دریافتی در زمان ثبت‌نام، بابت پوشش‌های بیمه‌ای، خدمات جانبی هلال احمر و پشتیبانی زائران می‌شود تا در طول سفر، حمایت‌های لازم از آنان به عمل آید.

آقایی با اشاره به انتخاب شرکت بیمه ایران برای ارائه خدمات به زائران اربعین گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌های بیمه، شرکتی با شرایط مناسب و سطح خدمات مطلوب انتخاب شد و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های همکار از جمله هلال احمر، اورژانس و سایر نهاد‌های مرتبط صورت گرفت.

وی با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته افزود: خوشبختانه استقبال زائران از سامانه سماح بسیار مطلوب بوده و در سال گذشته تقریبا اکثریت قریب به اتفاق زائران در این سامانه ثبت‌نام کرده بودند و امسال نیز اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفته تا همه متقاضیان بتوانند از مزایای ثبت نام در این سامانه بهره‌مند شوند.

 مسئول کمیته ثبت‌نام و اعزام ستاد اربعین کشور با اشاره به ضرورت مدیریت مناسب تردد زائران گفت: با توجه به ازدحام همیشگی در مرز مهران، از زائران درخواست می‌شود در صورت امکان از سایر مرز‌های کشور استفاده کنند. همچنین برنامه‌ریزی برای سفر‌های گروهی و خانوادگی می‌تواند به تسهیل خدمات‌رسانی و افزایش رفاه زائران کمک کند.

آقایی با توجه به قرار گرفتن اربعین امسال در روز‌های گرم مردادماه، رعایت توصیه‌های بهداشتی را ضروری دانست و افزود: خانواده‌های محترم از همراه بردن عزیزانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، سالمندان و کودکان خردسال حتی الامکان پرهیز نموده و سفر این عزیزان را با سایر ایام و مناسبت‌های سال موکول نمایند 

وی در پایان با اشاره به قابلیت‌های سامانه «همیار اربعین» اظهار کرد:این سامانه مجموعه‌ای از خدمات کاربردی از جمله آموزش‌های سفر، اطلاع‌رسانی مسیرها، ارتباطات رایگان، دسترسی به مراکز خدماتی و درمانی، راهنمایی گمشدگان و پاسخگویی به زائران را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و می‌تواند همراهی مطمئن برای زائران در طول سفر اربعین باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، زائران اربعین
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