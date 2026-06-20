باشگاه خبرنگاران جوان - شورای اسلامی شهر صدرا در جلسه فوق العاده خود با اکثریت آرا رضا انصاری را به عنوان سرپرست شهرداری تا انتخاب شهردار جدید تعیین کرد.

در این جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر صدرا با اشاره به سوابق مدیریتی موفق مهندس انصاری، بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی، حفظ انسجام مدیریتی و تسریع در روند اجرای امور شهری و جلوگیری از وقفه در امور شهروندان تا انتخاب شهردار جدید تاکید کردند.

انصاری مسئولیت‌هایی همچون سرپرست موقت شهرداری، معاون توسعه منابع شهرداری، رئیس سازمان فرهنگی شهرداری صدرا و ریاست کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را در کارنامه اجرایی خود دارد.

منبع: شهرداری صدرا