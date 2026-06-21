باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دو خبرنگار نیویورک تایمز کتابی منتشر کرده و در آن میگویند «اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا نسبت به رئیس جمهور اوکراین نظر مساعدی نداشته و در محافل درونی او را «کوچولوی بیعرضه» «کودک دارای نیازهای ویژه» و «مستربین معتاد» توصیف میکرده است.
نام این کتاب «تغییر حکومت» است و توسط مگی هابرمن و جاناتان سوان، خبرنگاران نیویورک تایمز نوشته شده و به توصیف دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ میپردازد.
بر اساس مطالبی که در این کتاب آمده و فعلا بخشی از آن منتشر شده، وزیر خزانهداری از ترامپ درخواست کرده بود میزبان زلنسکی نباشد.
این کتاب به دیدار سال گذشته ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در کاخ سفید اشاره میکند که طی آن مشاجرهای لفظی پیش آمد و رئیس جمهور اوکراین مقابل دیدگان همه تحقیر شد.
سوان و هابرمن مینویسند: «حتی قبل از دیدار، چندین نفر از دستیاران ترامپ نگران احتمال بروز یک انفجار بودند».
گفته شده مایک والتز که آن زمان مشاور امنیت ملی آمریکا بود، سعی کرد این پیام را به زلنسکی منتقل کند که باید کت و شلوار بپوشد؛ و اینکه بسنت به ترامپ اکیداً توصیه کرده بود که قبل از امضای قرارداد، اصلا زلنسکی را به کاخ سفید راه ندهد.
طبق نوشتههای کتاب، بسنت به اطرافیانش در مورد زلنسکی میگفت: «من با این عوضی کوچولو کنار آمدهام. او حیلهگر است. او مثل بچهی علیل اروپاییها است؛ و جوری رفتار میکند که انگار مستربین است و کراک مصرف کرده است».
اشاره او به شخصیت کمدی انگلیسی است.
در ادامه کتاب آمده است: «زلنسکی آمد، و بسنت در اتاق حضور داشت در حالی که ونس او را به شدت مورد سرزنش قرار میداد».
به گفته هابرمن و سوان، برخی از حاضران میتوانستند ببینند که صورت ونس کمکم سرخ میشد، در حالی که اصرار زلنسکی برای گرفتن تضمینهای امنیتی به صورت گستاخی و ناسپاسی تعبیر میشد».
بعد از آن جلسه فاجعهبار، بسنت به بلومبرگ گفت که زلنسکی «یکی از بزرگترین گلبهخودیهای دیپلماتیک» را مرتکب شد و افزود: «من شوکه شدم، واقعاً شوکه شدم که رئیسجمهور زلنسکی وارد دفتر بیضی شد، اینطور رفتار کرد، با رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور اینطور صحبت کرد و مهمتر از همه، به مردم آمریکا اینگونه بیاحترامی کرد».
به نوشته سوان و هابرمن «به مدت ۴۵ دقیقه، دو طرف بهشدت با هم بحث کردند. بسنت فقط چند روز بود که در این سمت منصوب شده بود و خیلی زود وارد یک مشاجره با زلنسکی شد. در نهایت به زلنسکی نگاه کرد و گفت: لعنتی دقیقاً میخواهی چه کار کنی».
منبع: گاردین