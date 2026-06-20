استمداد مستمر رهبر معظم انقلاب از وجود نازنین امام عصر(عج) در واژه «سرورمان»،درس ایمان و امید و انتظار و ترویج فرهنگ مهدویت علیه السلام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا قاسمی‌نیا - از نخستین پیام رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی درتاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴ برابربا ۲۲ رمضان المبارک ۱۴۴۷ تا جدیدترین پیامشان درتاریخ ۲۸خردادماه ۱۴۰۵ برابربا سوم ماه محرم الحرام ۱۴۴۸ موضوع توسل و استغاثه به حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و درخواست دعا و استمداد از آن حضرت مشهود است.

استمداد مستمر معظم له از وجود نازنین حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه السلام در واژه سرورمان؛ درس ایمان و امید و انتظار و ترویج فرهنگ مهدویت علیه السلام است.

حرکت در مسیر دستیابی و رسیدن به تمدن نوین اسلامی با طلوع خورشید ولایت عظما از اعتقادات و تکالیف و وظایف ما در عصر ظهور عام می‌باشد.

در دعای ندبه؛ دعای فرج؛ دعای سلامتی امام زمان علیه السلام؛ دعای معروف عدیله.حدیث کسا؛ زیارت آل یاسین؛ دعای سمات؛ دعای توسل؛ دعای عهد؛ زیارات امام زمان علیه السلام ودعای بعد از نماز استغاثه استمداد و توسل به حضرت امام‌زمان علیه السلام تاکید می‌باشد.

نمونه‌ای از دعا و استغاثه به حضرت امام زمان علیه السلام را دربخش پایان پیام ۲۸ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ امام سیدمجتبی خامنه‌ای دامت برکاته الشریف می‌خوانیم:

امیدواریم که دعای خیر سرورمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف انواع نصرت‌ها و فتوحات، برای ملّت باشرف ایران به ارمغان آورد؛ و دربخشی از پیام نوروزی درتاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ می‌خوانیم:

بخصوص امیدواریم بزودی با بشارت گشایش کلی در امر ظهور عامّ سرورمان حضرت ولی‌الله الاعظم، قلب مبارک آنجناب را پر از سُرور فرمایند که از قِبَل آن، انواع برکات بر اهل دنیا نازل خواهد شد بِمَنِّه و کرمه.

امیدوارم با دعای سرورمان عجل‌الله تعالی فرجه و عنایت حضرت باریتعالی سالی خوب و پر از پیروزی و انواع گشایش‌های مادی و معنوی برای ملت ما و همه همسایگان و ملل مسلمان و بخصوص عناصر جبهه مقاومت، و سالی نَه چنین برای دشمنان اسلام و بشریت در پیش روی داشته باشیم. وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ وَنُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَنُرِیَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا کَانُوا یَحْذَرُونَ. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله الکریم و نَحنُ عَلی ذلکَ مِنَ الشّاهدین؛ و دعا و استغاثه امام خامنه‌ای شهیدعزیزحکیم رضوان الله علیه را در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خردادماه سال ۱۳۸۸ می‌خوانیم:

«یک خطاب آخری هم عرض کنم به مولامان و صاحبمان، حضرت بقیةالله (ارواحنا فداه):‌ای سید ما!‌ای مولای ما! ما آنچه باید بکنیم، انجام میدهیم؛ آنچه باید هم گفت، هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروئی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید؛ همه‌ی اینها را من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد؛ اینها هم نثار شما باشد. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما؛ صاحب ما توئی؛ صاحب این کشور توئی؛ صاحب این انقلاب توئی؛ پشتیبان ما شما هستید؛ ما این راه را ادامه خواهیم داد؛ با قدرت هم ادامه خواهیم داد؛ در این راه ما را با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود، پشتیبانی بفرما.»

گسترش و ترویج فرهنگ مهدویت علیه السلام که در پیام ها‌ی رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای عزیزوحکیم می‌باشد باید برای نخبگان و خواص ومسئولان ومدیران و آحاد مردم درس و الگوی رفتاری شمرده بشود.

واسطه فیض و کسب توفیقات و رسیدن به پیروزی‌ها و فتوحات وپیشرفت‌ها و دیدن گشایش‌ها با ایمان راسخ و امید وباور به یاری و نصرت و عنایات غیبی و توجهات حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه ممکن می‌شود. چون قدرت او ازقدرت خداوندمتعال است؛ و محصول راهبردی آن در مقاومت بلکه استقامت؛ نترسیدن ازهیاهوی دشمن؛ ذلت ناپذیری؛ تسلیم نشدن؛ دوری از ضعف وسستی و خستگی؛ افزایش تاب آوری و قوی شدن و دورشدن از خطای محاسباتی می‌گردد.

به هر میزان چشم به عنایات و توجهات حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام داشته باشیم؛ باید به همان اندازه گوش به فرامین و حتی اشارات ولی فقیه جامعه و نائب حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام؛ حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای عزیز حکیم باشیم.

سیاستمداران و خواص و نخبگان ومدیران جامعه باید براساس رهنمود‌ها و منویات ولایت که نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه است تصمیمات و عملکرد خود را تنظیم و آماده و اجرا کنند.

گسترش و ترویج فرهنگ مهدویت علیه السلام که در پیام ها ی رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت امام سیدمجتبی خامنه ای عزیزحکیم می باشد باید برای نخبگان و خواص ومسئولان ومدیران و آحادمردم درس و الگوی رفتاری شمرده بشود.

واسطه فیض و کسب توفیقات و رسیدن به پیروزی ها و فتوحات وپیشرفت ها و دیدن گشایش ها با ایمان راسخ و امید وباور به یاری و نصرت و عنایات غیبی و توجهات حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه ممکن می شود. چون قدرت او ازقدرت خداوندمتعال است.

و محصول راهبردی آن در مقاومت بلکه استقامت ؛ نترسیدن ازهیاهوی دشمن ؛ذلت ناپذیری؛تسلیم نشدن ؛ دوری از ضعف وسستی و خستگی ؛ افزایش تاب آوری و قوی شدن و دورشدن از خطای محاسباتی می گردد.

به هر میزان چشم به عنایات و توجهات حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام داشته باشیم ؛ باید به همان اندازه گوش به فرامین و حتی اشارات ولی فقیه جامعه و نائب حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام ؛ حضرت امام سیدمجتبی خامنه ای عزیز حکیم باشیم.

سیاستمداران و خواص و نخبگان ومدیران جامعه باید براساس رهنمودها و منویات ولایت که نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه است تصمیمات و عملکرد خود را تنظیم و آماده و اجرا کنند.

کارشناس دینی