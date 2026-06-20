تیم ملی فوتبال هلند در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ سوئد را با نتیجه مقتدرانه ۴ - ۱ درهم کوبید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم ملی فوتبال هلند در دومین بازی خود در گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف سوئد رفت.

هلندی بازی را فوق العاده هجومی آغاز کردند و برایان برابی در دقایق ۵ و ۱۷ برای لاله های نارنجی گلزنی کرد تا سوئدی ها شوکه شوند.

در دقیقه ۴۳ لاگربیکله با ضربه سر دروازه هلند را باز کرد، اما داور گل اول او را به دلیل قرارگیری در موقعیت آفساید مردود اعلام کرد.

نیمه اول با برتری ۲ گله هلندی ها به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز لاله های نارنجی بازی را بهتر شروع کردند و کودی خاگپو در دقیقه ۴۷ گل سوم هلند را به ثمر رساند.

کودی خاگپو در دقیقه ۵۴ با شوتی زمینی دروازه سوئد نگون بخت را باز کرد تا همچون برایان برابی در این دیدار حساس دبل کرده باشد.

در دقیقه ۵۹ پاس عمقی الکساندر ایساک پشت مدافعان هلند به آنتونی الانگا رسید و او موفق شد یکی از گل های خورده سوئد را جبران کند.

عطش هلندی ها برای زدن گل های بیشتر کم نشد و در دقیقه ۸۹ کریسنسیو سامرویل گل پنجم لاله های نارنجی را به ثمر رساند تا شاگردان گراهام پاتر شب تلخی را سپری کنند.

درنهایت این دیدار با برتری ۵ - ۱ هلند به پایان رسید تا رقابت در این گروه حساس تر شود.

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هلند با این پیروزی ۴ امتیازی شد و سوئد نیز ۳ امتیازی باقی ماند.

در دیگر دیدار این گروه ژاپن به مصاف تونس می رود.

برچسب ها: جام جهانی ، هلند ، سوئد
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