باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مرز چذابه به دلیل موقعیت راهبردی خود، یکی از مهمترین گذرگاههای صادراتی ایران به عراق است. با این حال، سالها توقف کامیونها، ازدحام ناوگان و طولانی شدن فرآیندهای اداری، بخشی از ظرفیتهای این مرز را تحت تأثیر قرار داده است.
هوشمندسازی پایانه چذابه را باید فراتر از یک اقدام اجرایی دانست؛ این طرح در واقع حرکت به سمت مدیریت دادهمحور و کاهش مداخلات سنتی در فرآیندهای مرزی است. سامانههای پلاکخوان، نوبتدهی الکترونیکی و مدیریت هوشمند تردد میتوانند زمان انتظار را کاهش داده، هزینههای حملونقل را کم کنند و رضایت فعالان اقتصادی را افزایش دهند.
در دنیای امروز، رقابت کشورها در حوزه صادرات تنها به کیفیت کالا محدود نمیشود؛ سرعت و سهولت دسترسی به بازارهای هدف نیز به همان اندازه اهمیت دارد. در این میان، مرزهای تجاری به عنوان حلقه اتصال تولیدکننده و مصرفکننده، نقشی تعیینکننده در موفقیت صادرات ایفا میکنند.
هوشمندسازی چذابه؛ پایان صفهای طولانی و آغاز فصل تازهای در صادرات
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، با اشاره به نقش راهبردی خوزستان در صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: مرز چذابه یکی از مهمترین دروازههای تجاری ایران به عراق به شمار میرود و سالانه حجم قابل توجهی از محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی و تولیدات صنعتی استان از این مسیر به بازارهای عراق صادر میشود.
وی با بیان اینکه معطلیهای طولانی کامیونها در مرز، علاوه بر افزایش هزینههای حملونقل و استهلاک ناوگان، بر کیفیت برخی کالاهای صادراتی نیز تأثیر منفی میگذارد، افزود: هوشمندسازی پایانه مرزی چذابه با هدف کاهش زمان تشریفات اداری و تسهیل تردد ناوگان در دستور کار قرار گرفته است.
روانبخش ادامه داد: این طرح بر دو محور اصلی «مدیریت هوشمند ورود کامیونها» و «نوبتدهی الکترونیکی ناوگان» استوار است. با بهرهگیری از سامانههای نوین، فرآیندهای مرزی با سرعت و دقت بیشتری انجام شده و زمان توقف کامیونها به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت.
مدیرکل صمت خوزستان همچنین از راهاندازی سامانههای پلاکخوان و نوبتدهی هوشمند در پایانه مرزی خبر داد و گفت: اجرای این زیرساختها از تجمع ناوگان در محوطه مرزی جلوگیری کرده و ورود کامیونها را بر اساس برنامهریزی و زمانبندی مشخص مدیریت میکند.
وی در پایان تأکید کرد: هوشمندسازی چذابه تنها یک پروژه فنی نیست، بلکه گامی مؤثر در مسیر افزایش سرعت، شفافیت و رقابتپذیری صادرات غیرنفتی کشور محسوب میشود و میتواند زمینهساز توسعه هرچه بیشتر مبادلات اقتصادی میان ایران و عراق باشد.
اگر این برنامه بهطور کامل اجرا شود، چذابه میتواند از یک گلوگاه ترافیکی به یک کریدور هوشمند و کارآمد تجاری تبدیل شود؛ مسیری که نه تنها به رشد صادرات خوزستان کمک میکند، بلکه جایگاه ایران را در تجارت منطقهای نیز تقویت خواهد کرد.