مراسم عزاداری شب ششم ماه محرم در شهرکرد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مراسم عزاداری شب ششم ماه محرم با حضور پرشور هیئت‌های مذهبی، دسته‌جات عزاداری و مردم سوگوار در شهرکرد برگزار شد و بار دیگر فضای این شهر را آکنده از شور حسینی و حال و هوای کربلا کرد.

در این مراسم دسته‌جات عزاداری در سطح شهر به حرکت درآمدند و عزاداران حسینی با نوای نوحه‌خوانی، زنجیرزنی و سینه‌زنی، ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان به نمایش گذاشتند.

مردم مؤمن و ولایتمدار شهرکرد از ساعات ابتدایی شب در مسیر‌های برگزاری مراسم حضور یافتند و با همراهی هیئت‌های مذهبی، آیین سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) را با شکوهی خاص برگزار کردند. در این مراسم، پرچم‌های مشکی، بیرق‌های عزاداری و صدای نوحه‌خوانی، فضای شهر را به صحنه‌ای از ماتم و اندوه بدل کرده بود.

در بخش‌هایی از مراسم، عزاداران با اجرای زنجیرزنی و سینه‌زنی، یاد و خاطره شهدای کربلا را زنده نگه داشتند و با اشک و ماتم، بر مظلومیت خاندان اهل‌بیت (ع) سوگواری کردند. همچنین حضور گسترده نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها در این آیین، جلوه‌ای ویژه به مراسم شب ششم محرم در شهرکرد بخشیده بود.

این مراسم در حالی برگزار شد که مردم شهرکرد همچون سال‌های گذشته، با عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع)، بار دیگر بر استمرار فرهنگ عاشورایی و پاسداشت نهضت امام حسین (ع) تأکید کردند.