باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در این آیین معنوی، عاشقان مکتب حسینی با حضور پرشور خود بار دیگر جلوهای از وحدت، همدلی و پایبندی به فرهنگ عاشورا را به نمایش گذاشتند. قرائت زیارت عاشورا، مرثیهسرایی، نوحهخوانی و ذکر مصائب اهل بیت (ع) از بخشهای این مراسم بود که حال و هوایی معنوی و روحبخش به جمع حاضر بخشید.
اجتماع بروجردیها که به سنتی ماندگار در میان دوستداران اهل بیت (ع) تبدیل شده است، هر ساله با هدف زنده نگه داشتن پیام نهضت عاشورا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت پیوندهای اجتماعی و دینی برگزار میشود.
ماه محرم، ماه حماسه و بیداری، فرصتی برای بازخوانی درسهای آزادگی، مقاومت و حقطلبی امام حسین (ع) و یاران وفادار ایشان است؛ درسهایی که همچنان چراغ راه جوامع اسلامی و الهامبخش نسلهای امروز و آینده به شمار میرود.