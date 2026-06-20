به مناسبت هفته قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی عصر امروز با حضور در منزل دو شهید جنگ رمضان ضمن دیدار با خانواده شهیدان به آنها ادای احترام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان مرکز استان، حجت‌الاسلام محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان عصر امروز با حضور در منزل شهیدان نعیم رحمانی میرشکارلو و فرهاد فرهادی از شهدای جنگ رمضان با خانواده این دو شهید بزرگوار دیدار و به آنها ادای احترام کرد.

عتباتی در این دیدار گفت: رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بار دیگر چهره واقعی خود را با حمله ددمنشانه به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن مردم بی گناه نمایان ساختند؛ اقدامی که نه تنها ناقض صریح حقوق بین الملل و اصول انسانی است، بلکه سند روشنی بر ماهیت متجاوز و ضد بشری این جنایتکاران محسوب می شود. 

وی افزود: در ایام جنگ رمضان پیکار با تجاوزات و جنایت های رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی و آمریکایی فرزندان رشید سرزمینمان با حماسه آفرینی و با رشادت و جان فشانی های خود ضامن بقا و حافظ عزت و آزادگی ملت بزرگ ایران اسلامی و فریاد رس مظلومان شدند و در راه دفاع جانانه از انقلاب و تمامیت ارضی کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و به یقین یاد و خاطره این عزیزان در ذهن و برزبان مردم قدر شناس این مرز و بوم همواره باقی خواهد ماند . 

عتباتی در پایان گفت: همانطور که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی فرموده اند "هرچه انقلاب اسلامی دارد، از برکت، مجاهدت شهدا و ایثارگران است"؛ لذا بسی مایه فضیلت است که یاد شهداء خصوصاً شهدای این ایام را زنده بداریم تا فانوس روشن چراغ راه تبار عاشقان و نوید بخش بشارتی نو باشد.

در پایان این دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تقدیم لوح سپاس به والدین مکرم شهید نعیم رحمانی میرشکارلو اهل شهرستان ارومیه که در بمباران آمریکای جنایتکار و شهید فرهاد فرهادی اهل شهرستان تکاب مقیم ارومیه که در پایگاه قندیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند تکریم و تعظیم به عمل آورد.روحشان شاد و راهشان پررهرو باد.

دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با دو خانواده شهید جنگ رمضان+ تصاویر

دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با دو خانواده شهید جنگ رمضان+ تصاویر

دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با دو خانواده شهید جنگ رمضان+ تصاویر

دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با دو خانواده شهید جنگ رمضان+ تصاویر

دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با دو خانواده شهید جنگ رمضان+ تصاویر

برچسب ها: دیدار با خانواده شهدا ، دادگستری
خبرهای مرتبط
دیدار سرهنگ با افتخار با خانواده شهید سید فخرالدین هاشمی
رزمایش هزار دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران در کازرون برگزار شد + تصاویر
دیدار استاندار آذربایجان شرقی با خانواده‌های شهدای نیروی انتظامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز فصل برداشت جو از بالغ بر ۵۰هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی /پیش‌بینی تولید ۱۰۵ هزار تن محصول
کمبود حداقل ۹۰ قاضی در آذربایجان غربی/ پایان ۵۳ درصد از پرونده های قضایی استان با صلح و سازش
آزادی ۴۴ زندانی نیازمند جرائم غیر عمد به همت خیران ستاد دیه در هفته قوه قضائیه
دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با دو خانواده شهید جنگ رمضان+ تصاویر
آخرین اخبار
دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با دو خانواده شهید جنگ رمضان+ تصاویر
آغاز فصل برداشت جو از بالغ بر ۵۰هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی /پیش‌بینی تولید ۱۰۵ هزار تن محصول
آزادی ۴۴ زندانی نیازمند جرائم غیر عمد به همت خیران ستاد دیه در هفته قوه قضائیه
کمبود حداقل ۹۰ قاضی در آذربایجان غربی/ پایان ۵۳ درصد از پرونده های قضایی استان با صلح و سازش
گام تازه برای تأمین مسکن ۵۱۹ خانواده زندانی در آذربایجان‌غربی