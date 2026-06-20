به مناسبت هفته قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی عصر امروز با حضور در منزل دو شهید جنگ رمضان ضمن دیدار با خانواده شهیدان به آنها ادای احترام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان مرکز استان، حجت‌الاسلام محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان عصر امروز با حضور در منزل شهیدان نعیم رحمانی میرشکارلو و فرهاد فرهادی از شهدای جنگ رمضان با خانواده این دو شهید بزرگوار دیدار و به آنها ادای احترام کرد.

عتباتی در این دیدار گفت: رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بار دیگر چهره واقعی خود را با حمله ددمنشانه به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن مردم بی گناه نمایان ساختند؛ اقدامی که نه تنها ناقض صریح حقوق بین الملل و اصول انسانی است، بلکه سند روشنی بر ماهیت متجاوز و ضد بشری این جنایتکاران محسوب می شود.

وی افزود: در ایام جنگ رمضان پیکار با تجاوزات و جنایت های رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی و آمریکایی فرزندان رشید سرزمینمان با حماسه آفرینی و با رشادت و جان فشانی های خود ضامن بقا و حافظ عزت و آزادگی ملت بزرگ ایران اسلامی و فریاد رس مظلومان شدند و در راه دفاع جانانه از انقلاب و تمامیت ارضی کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و به یقین یاد و خاطره این عزیزان در ذهن و برزبان مردم قدر شناس این مرز و بوم همواره باقی خواهد ماند .

عتباتی در پایان گفت: همانطور که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی فرموده اند "هرچه انقلاب اسلامی دارد، از برکت، مجاهدت شهدا و ایثارگران است"؛ لذا بسی مایه فضیلت است که یاد شهداء خصوصاً شهدای این ایام را زنده بداریم تا فانوس روشن چراغ راه تبار عاشقان و نوید بخش بشارتی نو باشد.

در پایان این دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تقدیم لوح سپاس به والدین مکرم شهید نعیم رحمانی میرشکارلو اهل شهرستان ارومیه که در بمباران آمریکای جنایتکار و شهید فرهاد فرهادی اهل شهرستان تکاب مقیم ارومیه که در پایگاه قندیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند تکریم و تعظیم به عمل آورد.روحشان شاد و راهشان پررهرو باد.