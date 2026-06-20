باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در ششمین شب از ماه محرم، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) شاهد اجرای آیین پر شور «مشق شمشیر» که ریشه در فرهنگ عاشورایی دارد، توسط جمعی از عزاداران نجفی مقیم قم بود.

آیین مشق شمشیر، یکی از رسوم دیرینه شیعیان نجف ست که در آن عزاداران با حمل شمشیر و انجام حرکات نمادین، آمادگی خود را برای دفاع از حریم اهل‌بیت (ع) اعلام می کنند.

شمشیر در این آیین، مظهر دفاع از حقیقت و عدالت است؛ همانگونه که در کربلا، یاران حضرت با شمشیر خود از حق دفاع کردند؛ آیین مشق شمشیر یکی از برنامه‌های ویژه عزاداری در حرم مطهر حضرت معصومه (س) است که هر ساله در شب‌ ششم محرم با حضور پرشور عزاداران برگزار می‌شود. این آیین‌ها نشان‌دهنده عمق ارادت شیعیان به اهل‌بیت (ع) و تداوم فرهنگ عاشورا است.